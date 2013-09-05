Иностранный опыт: 9 новых городских достопримечательностей Пушистый Иисус, вулкан с непроизносимым названием, замок Гарри Поттера и тюрьма со свежей выпечкой — The Village нашёл 9 достопримечательностей, способных составить конкуренцию музеям и памятникам.