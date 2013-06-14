«ВКонтакте» заключила мировое соглашение с Warner Music
Компании отказались от продолжения возможных судебных разбирательств
«ВКонтакте» заключила мировое соглашение с Warner Music Компании отказались от продолжения возможных судебных разбирательств
«ВКонтакте» завершила все суды с музыкальными правообладателями
Последним стал спор с Warner Music
«ВКонтакте» завершила все суды с музыкальными правообладателями Последним стал спор с Warner Music
«ВКонтакте» отбилась от исков Warner и Universal на 50 миллионов рублей
Одновременно с этим соцсеть обязали разработать систему противодействия распространению нелегального контента
«ВКонтакте» отбилась от исков Warner и Universal на 50 миллионов рублей Одновременно с этим соцсеть обязали разработать систему противодействия распространению нелегального контента
Музыка от Facebook, предзаказ новых iPhone и интервью с создателем Instagram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Музыка от Facebook, предзаказ новых iPhone и интервью с создателем Instagram Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн
Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music
Мейджоры вложили в Shazam по $3 млн Музыкальный сервис поддержали Warner Music, Sony Music Entertainment и Universal Music
Музыкальные мэйджоры подали в суд на «ВКонтакте» Они хотят отсудить у компании $1,4 млн
Shazam найдёт новые таланты для Warner Music Group
Концерн поможет аудиосервису запустить свой собственный лейбл
Shazam найдёт новые таланты для Warner Music Group Концерн поможет аудиосервису запустить свой собственный лейбл
Соцсеть «ВКонтакте» начала переговоры с крупнейшими музыкальными лейблами
Совместно с Sony Music, Warner Music и Universal Music соцсеть ищет варианты, которые устроили бы и музыкальных издателей, и пользователей