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Новости

Попутки от Google, инвестиции в Locolo и проблемы миллионеров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Попутки от Google, инвестиции в Locolo и проблемы миллионеров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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...заплатит Google за навигационное приложение Waze...заплатит Google за навигационное приложение Waze
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...заплатит Google за навигационное приложение Waze ...заплатит Google за навигационное приложение Waze