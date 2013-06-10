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Попутки от Google, инвестиции в Locolo и проблемы миллионеров
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Попутки от Google, инвестиции в Locolo и проблемы миллионеров Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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...заплатит Google за навигационное приложение Waze...заплатит Google за навигационное приложение Waze
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