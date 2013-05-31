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Новости

Президент «Ростелекома» продаст свою долю в основанном им интернет-холдинге WebMediaGroup

Калугин решил выйти из состава акционеров, чтобы избежать конфликта интересов между WebMediaGroup и «Национальными телекоммуникациями», которые принадлежат возглавляемому им «Ростелекому»

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Новости

Президент «Ростелекома» продаст свою долю в основанном им интернет-холдинге WebMediaGroup Калугин решил выйти из состава акционеров, чтобы избежать конфликта интересов между WebMediaGroup и «Национальными телекоммуникациями», которые принадлежат возглавляемому им «Ростелекому»

Новости

Интернет-холдинг WebMediaGroup привлёк $10 млн

Полученные инвестиции будут направлены на развитие всех проектов, но большая часть придётся на Zoomby.ru

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Новости

Интернет-холдинг WebMediaGroup привлёк $10 млн Полученные инвестиции будут направлены на развитие всех проектов, но большая часть придётся на Zoomby.ru