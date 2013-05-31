Президент «Ростелекома» продаст свою долю в основанном им интернет-холдинге WebMediaGroup

Калугин решил выйти из состава акционеров, чтобы избежать конфликта интересов между WebMediaGroup и «Национальными телекоммуникациями», которые принадлежат возглавляемому им «Ростелекому»