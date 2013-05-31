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Президент «Ростелекома» продаст свою долю в основанном им интернет-холдинге WebMediaGroup
Калугин решил выйти из состава акционеров, чтобы избежать конфликта интересов между WebMediaGroup и «Национальными телекоммуникациями», которые принадлежат возглавляемому им «Ростелекому»
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Президент «Ростелекома» продаст свою долю в основанном им интернет-холдинге WebMediaGroup Калугин решил выйти из состава акционеров, чтобы избежать конфликта интересов между WebMediaGroup и «Национальными телекоммуникациями», которые принадлежат возглавляемому им «Ростелекому»
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Интернет-холдинг WebMediaGroup привлёк $10 млн
Полученные инвестиции будут направлены на развитие всех проектов, но большая часть придётся на Zoomby.ru
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