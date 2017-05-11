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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Обучающие мультфильмы о детской безопасности от отряда «Лиза Алерт»

Проект подготовили совместно с сервисом «Дети Mail.ru»

Обучающие мультфильмы о детской безопасности от отряда «Лиза Алерт»

Семейные выходные: «Театральный марш», Maker Faire Moscow и книжная ярмарка на ВДНХ
Семейные выходные: «Театральный марш», Maker Faire Moscow и книжная ярмарка на ВДНХ The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в День города
Семейные выходные: «Театральный марш», Maker Faire Moscow и книжная ярмарка на ВДНХ

Семейные выходные: «Театральный марш», Maker Faire Moscow и книжная ярмарка на ВДНХ
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в День города

5 классных маршрутов для детей по парку «Никола-Ленивец»
5 классных маршрутов для детей по парку «Никола-Ленивец» От поисков заброшенных объектов до прогулки с животными на ферме
5 классных маршрутов для детей по парку «Никола-Ленивец»

5 классных маршрутов для детей по парку «Никола-Ленивец»
От поисков заброшенных объектов до прогулки с животными на ферме

«Дикая мята», «Эскимо-фест» и беговелогонка на Даниловском

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Дикая мята», «Эскимо-фест» и беговелогонка на Даниловском

Распродажи в Clever и «Самокате», гонка резиновых уточек и Weekend БФМ

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Распродажи в Clever и «Самокате», гонка резиновых уточек и Weekend БФМ

Фестиваль «Политех», фильм «Чудеса» и маркет «Местной еды»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Фестиваль «Политех», фильм «Чудеса» и маркет «Местной еды»

Арт-фестиваль Big Baby Boom, лекция про собак и выставка «Люди от трех лет»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Арт-фестиваль Big Baby Boom, лекция про собак и выставка «Люди от трех лет»

Анимационный воркшоп, ракетостроение и архитектурная мастерская

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Анимационный воркшоп, ракетостроение и архитектурная мастерская

Парад трамваев, весенний маркет Veter Magazine и детская «Библионочь»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Парад трамваев, весенний маркет Veter Magazine и детская «Библионочь»

Мастер-класс «Ракетостроение», день рождения Seasons и новоселье «Белой вороны»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Мастер-класс «Ракетостроение», день рождения Seasons и новоселье «Белой вороны»

«Белль и Себастьян», «Золотая маска», фестиваль комиксов и семейный день в «Гараже»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Белль и Себастьян», «Золотая маска», фестиваль комиксов и семейный день в «Гараже»

День птиц, «Маленький принц» и столярный мастер-класс

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

День птиц, «Маленький принц» и столярный мастер-класс

Театральные фестивали, «Мастерская Петсона и Финдуса» и лекция в зоопарке

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Театральные фестивали, «Мастерская Петсона и Финдуса» и лекция в зоопарке

Книжный своп в «Маршаке», фестиваль ирландской культуры и «Наша анимация»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Книжный своп в «Маршаке», фестиваль ирландской культуры и «Наша анимация»

Фестиваль WOW! HOW?, «Анималия» в «Зеленой школе» и игра-викторина в «Самокате»

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

Фестиваль WOW! HOW?, «Анималия» в «Зеленой школе» и игра-викторина в «Самокате»

«Мэри и ведьмин цветок», экспедиция в музее и книжный клуб в «Самокате»

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

«Мэри и ведьмин цветок», экспедиция в музее и книжный клуб в «Самокате»

«Дай лапу», Beatles Day и кулинарный мастер-класс

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Дай лапу», Beatles Day и кулинарный мастер-класс

«Шур-Шорохи», «Слон Хортон» и Масленица в парках

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Шур-Шорохи», «Слон Хортон» и Масленица в парках

«День эволюции», «Денискины рассказы» и спектакль про крошку Кнютта

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«День эволюции», «Денискины рассказы» и спектакль про крошку Кнютта

«Медведь и пианино», мастер-класс по Малевичу и «ПроРастения» в «Зеленой школе»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Медведь и пианино», мастер-класс по Малевичу и «ПроРастения» в «Зеленой школе»

Семейный день в «Гараже», джазовые шоу и кулинарный мастер-класс

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Семейный день в «Гараже», джазовые шоу и кулинарный мастер-класс

«14 лесных мышей», «Школа снежных искусств» и «Январские вечера» в Пушкинском

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«14 лесных мышей», «Школа снежных искусств» и «Январские вечера» в Пушкинском

«Хирургия», «История старой квартиры» и «Тайная жизнь насекомых»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Хирургия», «История старой квартиры» и «Тайная жизнь насекомых»

25 идей, чем заняться с детьми на зимних каникулах
25 идей, чем заняться с детьми на зимних каникулах Парки, музеи, мастер-классы, спектакли и премьеры в кино
25 идей, чем заняться с детьми на зимних каникулах

25 идей, чем заняться с детьми на зимних каникулах
Парки, музеи, мастер-классы, спектакли и премьеры в кино

10 мультфильмов на каникулы
10 мультфильмов на каникулы Полнометражки, которые номинировались на «Оскар» или не попали в российский прокат
10 мультфильмов на каникулы

10 мультфильмов на каникулы
Полнометражки, которые номинировались на «Оскар» или не попали в российский прокат

Новогодние фестивали, мастер-классы и распродажи в детских книжных

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Новогодние фестивали, мастер-классы и распродажи в детских книжных

Научная елка, гончарный мастер-класс и новогодние спектакли

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Научная елка, гончарный мастер-класс и новогодние спектакли

«Антиярмарка», «Лекция про плохое» и «Прощай, Кристофер Робин»

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

«Антиярмарка», «Лекция про плохое» и «Прощай, Кристофер Робин»

Книжная ярмарка, открытие катков, зимние фестивали и мастер-классы

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Книжная ярмарка, открытие катков, зимние фестивали и мастер-классы

Распродажа детских книг, выставка героев Marvel и «Тайна Коко»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Распродажа детских книг, выставка героев Marvel и «Тайна Коко»

Открытие «Маршака», фестиваль «Игрокон» и «Первый снег»

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

Открытие «Маршака», фестиваль «Игрокон» и «Первый снег»

Экскурсия «Птицы рядом», выставка «Маршак» и семейный фест «Pro деньги»

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

Экскурсия «Птицы рядом», выставка «Маршак» и семейный фест «Pro деньги»

«Время приключений», «Пушкин и деньги» и «Мы — монстры»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Время приключений», «Пушкин и деньги» и «Мы — монстры»

Джазовый концерт для малышей, Хэллоуин и костюмированная беговелогонка

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Джазовый концерт для малышей, Хэллоуин и костюмированная беговелогонка

Хеллоуин в «Царицыно», органный концерт в ГМИИ и кулинарный мастер-класс

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Хеллоуин в «Царицыно», органный концерт в ГМИИ и кулинарный мастер-класс

«Еще одна Земля», «Вафельное сердце», День Финляндии и «Муми-маркет»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Еще одна Земля», «Вафельное сердце», День Финляндии и «Муми-маркет»

Nauka 0+, «Образцовфест» и Baby Science в Зоологическом музее

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Nauka 0+, «Образцовфест» и Baby Science в Зоологическом музее

«Игра воображения», детская «Мафия» и иммерсивный спектакль «Бэби-среда»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Игра воображения», детская «Мафия» и иммерсивный спектакль «Бэби-среда»

Фестиваль Seasons «Мейкеры», спектакль «Мартин не плачет» и фильм «Мечтай о большем»

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Фестиваль Seasons «Мейкеры», спектакль «Мартин не плачет» и фильм «Мечтай о большем»

Clever Garage Sale, фестиваль «Wow! How?» и «Диносафари» в Биологическом музее

The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми

Clever Garage Sale, фестиваль «Wow! How?» и «Диносафари» в Биологическом музее

«Трогательный театр», фестиваль «Яркие люди», ярмарка Cosmoscow и «Город детей» на ВДНХ

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Трогательный театр», фестиваль «Яркие люди», ярмарка Cosmoscow и «Город детей» на ВДНХ

«Маяк Fest», «Москва на асфальте» и новинки «Союзмультфильма» в «Пионере»

The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми

«Маяк Fest», «Москва на асфальте» и новинки «Союзмультфильма» в «Пионере»

Ралли на самокатах, «Школа безопасности» и большой фестиваль мультфильмов

The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми

Ралли на самокатах, «Школа безопасности» и большой фестиваль мультфильмов

Четыре фестиваля, мастер-класс «Все автомобили» и путешествие по сказкам Востока

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Четыре фестиваля, мастер-класс «Все автомобили» и путешествие по сказкам Востока

Научные выходные в «Иннопарке», макетная мастерская в ММОМА и фестиваль «Sолома»

The Village рассказывает, куда отправиться в выходные с детьми

Научные выходные в «Иннопарке», макетная мастерская в ММОМА и фестиваль «Sолома»

Городской пикник SelfMamaDay, дни кино в «Самокате» и Школа творческих профессий ЦДМ

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

Городской пикник SelfMamaDay, дни кино в «Самокате» и Школа творческих профессий ЦДМ

Фестиваль More Amore, Пикник «Афиши» и книжный маркет Ut Liber в Artplay

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

Фестиваль More Amore, Пикник «Афиши» и книжный маркет Ut Liber в Artplay

День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ

Куда пойти в выходные с детьми

День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ

«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»

The Village рассказывает, чем заняться с детьми в выходные

«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»

Самый маленький бродячий цирк, праздник Family Pets, «Папа Фест» и «Приходи на Гауди!»

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

Самый маленький бродячий цирк, праздник Family Pets, «Папа Фест» и «Приходи на Гауди!»

Детское «Архстояние», джаз в Архангельском, мультфильм «Гадкий я — 3» и игра «Научный детектив»

The Village рассказывает, куда отправиться с ребенком в выходные

Детское «Архстояние», джаз в Архангельском, мультфильм «Гадкий я — 3» и игра «Научный детектив»

Музыкальный автобус «БампеР-Р-Рок», ярмарка Happy Market, фестивали Summer for Kids и «Шурум-бурум»

Летние фестивали, события в парках и детские спектакли

Музыкальный автобус «БампеР-Р-Рок», ярмарка Happy Market, фестивали Summer for Kids и «Шурум-бурум»

Гигантские грибы, скульпт-машина и парад чудовищ: Что посмотреть на детском «Архстоянии»
Гигантские грибы, скульпт-машина и парад чудовищ: Что посмотреть на детском «Архстоянии» Чем заняться на фестивале вместе с детьми
Гигантские грибы, скульпт-машина и парад чудовищ: Что посмотреть на детском «Архстоянии»

Гигантские грибы, скульпт-машина и парад чудовищ: Что посмотреть на детском «Архстоянии»
Чем заняться на фестивале вместе с детьми

Разбойничий квест в «Самокате», «Петсон и Финдус» в кино и день рождения Парка ремесел

Куда пойти с детьми

Разбойничий квест в «Самокате», «Петсон и Финдус» в кино и день рождения Парка ремесел

Праздник «Союзмультфильма», фестиваль «Собаки в городе», спектакль «Гусеница» и «Питер Пэн» в кино

Чем заняться с ребенком в городе в длинные выходные

Праздник «Союзмультфильма», фестиваль «Собаки в городе», спектакль «Гусеница» и «Питер Пэн» в кино

«Путешествие фрикадельки», фестиваль «5 лекций о любви» и спектакль «Вода»

Куда пойти с детьми

«Путешествие фрикадельки», фестиваль «5 лекций о любви» и спектакль «Вода»

Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс»

Лучшие площадки для последних весенних выходных

Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс»

Дизайн-субботник, «Мама-маркет», Театр Труда и экскурсия в Шереметьево

Фестивали, спектакли, мастер-классы и лекции для родителей

Дизайн-субботник, «Мама-маркет», Театр Труда и экскурсия в Шереметьево

Джазовый концерт, гончарная мастерская, три спектакля и «Зеленый день»

Детские спектакли, экскурсии и концерты на выходные

Джазовый концерт, гончарная мастерская, три спектакля и «Зеленый день»

Кампус «Зеленой школы», «Машина времени» в Музее Москвы и ArtsCool Summer: 10 городских лагерей
Кампус «Зеленой школы», «Машина времени» в Музее Москвы и ArtsCool Summer: 10 городских лагерей Выбрали лучшие программы для детей на лето
Кампус «Зеленой школы», «Машина времени» в Музее Москвы и ArtsCool Summer: 10 городских лагерей

Кампус «Зеленой школы», «Машина времени» в Музее Москвы и ArtsCool Summer: 10 городских лагерей
Выбрали лучшие программы для детей на лето

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