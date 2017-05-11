Обучающие мультфильмы о детской безопасности от отряда «Лиза Алерт»
Проект подготовили совместно с сервисом «Дети Mail.ru»
Семейные выходные: «Театральный марш», Maker Faire Moscow и книжная ярмарка на ВДНХ The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в День города
5 классных маршрутов для детей по парку «Никола-Ленивец» От поисков заброшенных объектов до прогулки с животными на ферме
«Дикая мята», «Эскимо-фест» и беговелогонка на Даниловском
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Распродажи в Clever и «Самокате», гонка резиновых уточек и Weekend БФМ
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Фестиваль «Политех», фильм «Чудеса» и маркет «Местной еды»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Арт-фестиваль Big Baby Boom, лекция про собак и выставка «Люди от трех лет»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Анимационный воркшоп, ракетостроение и архитектурная мастерская
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Парад трамваев, весенний маркет Veter Magazine и детская «Библионочь»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Мастер-класс «Ракетостроение», день рождения Seasons и новоселье «Белой вороны»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«Белль и Себастьян», «Золотая маска», фестиваль комиксов и семейный день в «Гараже»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
День птиц, «Маленький принц» и столярный мастер-класс
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Театральные фестивали, «Мастерская Петсона и Финдуса» и лекция в зоопарке
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Книжный своп в «Маршаке», фестиваль ирландской культуры и «Наша анимация»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Фестиваль WOW! HOW?, «Анималия» в «Зеленой школе» и игра-викторина в «Самокате»
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
«Мэри и ведьмин цветок», экспедиция в музее и книжный клуб в «Самокате»
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
«Дай лапу», Beatles Day и кулинарный мастер-класс
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«Шур-Шорохи», «Слон Хортон» и Масленица в парках
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«День эволюции», «Денискины рассказы» и спектакль про крошку Кнютта
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«Медведь и пианино», мастер-класс по Малевичу и «ПроРастения» в «Зеленой школе»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Семейный день в «Гараже», джазовые шоу и кулинарный мастер-класс
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«14 лесных мышей», «Школа снежных искусств» и «Январские вечера» в Пушкинском
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«Хирургия», «История старой квартиры» и «Тайная жизнь насекомых»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
25 идей, чем заняться с детьми на зимних каникулах Парки, музеи, мастер-классы, спектакли и премьеры в кино
10 мультфильмов на каникулы Полнометражки, которые номинировались на «Оскар» или не попали в российский прокат
Новогодние фестивали, мастер-классы и распродажи в детских книжных
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Научная елка, гончарный мастер-класс и новогодние спектакли
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«Антиярмарка», «Лекция про плохое» и «Прощай, Кристофер Робин»
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
Книжная ярмарка, открытие катков, зимние фестивали и мастер-классы
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Распродажа детских книг, выставка героев Marvel и «Тайна Коко»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Открытие «Маршака», фестиваль «Игрокон» и «Первый снег»
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
Экскурсия «Птицы рядом», выставка «Маршак» и семейный фест «Pro деньги»
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
«Время приключений», «Пушкин и деньги» и «Мы — монстры»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Джазовый концерт для малышей, Хэллоуин и костюмированная беговелогонка
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Хеллоуин в «Царицыно», органный концерт в ГМИИ и кулинарный мастер-класс
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«Еще одна Земля», «Вафельное сердце», День Финляндии и «Муми-маркет»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Nauka 0+, «Образцовфест» и Baby Science в Зоологическом музее
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«Игра воображения», детская «Мафия» и иммерсивный спектакль «Бэби-среда»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Фестиваль Seasons «Мейкеры», спектакль «Мартин не плачет» и фильм «Мечтай о большем»
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Clever Garage Sale, фестиваль «Wow! How?» и «Диносафари» в Биологическом музее
The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми
«Трогательный театр», фестиваль «Яркие люди», ярмарка Cosmoscow и «Город детей» на ВДНХ
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«Маяк Fest», «Москва на асфальте» и новинки «Союзмультфильма» в «Пионере»
The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми
Ралли на самокатах, «Школа безопасности» и большой фестиваль мультфильмов
The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми
Четыре фестиваля, мастер-класс «Все автомобили» и путешествие по сказкам Востока
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Научные выходные в «Иннопарке», макетная мастерская в ММОМА и фестиваль «Sолома»
The Village рассказывает, куда отправиться в выходные с детьми
Городской пикник SelfMamaDay, дни кино в «Самокате» и Школа творческих профессий ЦДМ
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
Фестиваль More Amore, Пикник «Афиши» и книжный маркет Ut Liber в Artplay
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
День кино в «Самокате», фестиваль «Вдохновение» и «Сады художников» в МРИ
Куда пойти в выходные с детьми
«Мой папа — птиц», пикник на «Городской ферме» и фестиваль Японии в «Гараже»
The Village рассказывает, чем заняться с детьми в выходные
Самый маленький бродячий цирк, праздник Family Pets, «Папа Фест» и «Приходи на Гауди!»
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
Детское «Архстояние», джаз в Архангельском, мультфильм «Гадкий я — 3» и игра «Научный детектив»
The Village рассказывает, куда отправиться с ребенком в выходные
Музыкальный автобус «БампеР-Р-Рок», ярмарка Happy Market, фестивали Summer for Kids и «Шурум-бурум»
Летние фестивали, события в парках и детские спектакли
Гигантские грибы, скульпт-машина и парад чудовищ: Что посмотреть на детском «Архстоянии» Чем заняться на фестивале вместе с детьми
Разбойничий квест в «Самокате», «Петсон и Финдус» в кино и день рождения Парка ремесел
Куда пойти с детьми
Праздник «Союзмультфильма», фестиваль «Собаки в городе», спектакль «Гусеница» и «Питер Пэн» в кино
Чем заняться с ребенком в городе в длинные выходные
«Путешествие фрикадельки», фестиваль «5 лекций о любви» и спектакль «Вода»
Куда пойти с детьми
Фестиваль «Политех», День Элмера, праздник мороженого и миссия на «Станции Марс»
Лучшие площадки для последних весенних выходных
Дизайн-субботник, «Мама-маркет», Театр Труда и экскурсия в Шереметьево
Фестивали, спектакли, мастер-классы и лекции для родителей
Джазовый концерт, гончарная мастерская, три спектакля и «Зеленый день»
Детские спектакли, экскурсии и концерты на выходные