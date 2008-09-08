Новая коллекция в UK Style В магазин UK Style пришли новые коллекции от YMC, Whyred, Gloverall, Fred Perry, Mismo, Peter Pilotto.
Новая коллекция в UK Style В магазин UK Style пришли новые коллекции от YMC, Whyred, Gloverall, Fred Perry, Mismo, Peter Pilotto.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ В WORKSHOP-STORE Мы рады приветствовать Вас на страничке шоу-рума "WORKSHOP". В течение последних 6-ти лет мы тщательно отбираем самую модную, стильную и актуальную одежду, соответствующую тенденциям сезона, и привозим ее для Вас из Европы. Наши баеры очень ответственно подходят к выбору всей линейки, что представлена в нашем сторе и она полностью соответствует всем трендам и веяниям текущего периода.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ В WORKSHOP-STORE Мы рады приветствовать Вас на страничке шоу-рума "WORKSHOP". В течение последних 6-ти лет мы тщательно отбираем самую модную, стильную и актуальную одежду, соответствующую тенденциям сезона, и привозим ее для Вас из Европы. Наши баеры очень ответственно подходят к выбору всей линейки, что представлена в нашем сторе и она полностью соответствует всем трендам и веяниям текущего периода.
Две столицы. Два магазина 25 сентября в Москве появится второй магазин hard-to-find одежды Magazin-Zing. Как и первый, открытый весной в Санкт-Петербурге, новый магазин предложит вниманию столичных жителей передовые имена и продукты в сфере дизайна одежды и обуви. Это вещи, о которых пишут основные fashion блоги, вещи, придуманные в эпицентрах дизайнерской культуры по всему миру от Нью-Йорка до Стокгольма...