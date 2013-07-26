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Новости

Роскомнадзор проверит оператора Wi-Fi в метро на утечку данных

«МаксимаТелеком» уже пообещала предоставить все необходимые данные

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Новости

Роскомнадзор проверит оператора Wi-Fi в метро на утечку данных «МаксимаТелеком» уже пообещала предоставить все необходимые данные

Транспорт

«Тройку» теперь можно пополнить через Wi-Fi в метро

При пополнении карты «Тройка» через wi-fi.ru в марте пользователи смогут три дня пользоваться интернетом без рекламы

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Транспорт

«Тройку» теперь можно пополнить через Wi-Fi в метро При пополнении карты «Тройка» через wi-fi.ru в марте пользователи смогут три дня пользоваться интернетом без рекламы

Ситуация

Власти просят провести проверку после сообщения от ИГ в Wi-Fi метро

Попыток взлома сети Wi-Fi не было

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Ситуация

Власти просят провести проверку после сообщения от ИГ в Wi-Fi метро Попыток взлома сети Wi-Fi не было

Транспорт

На четырёх станциях московского метро появился бесплатный Wi-Fi

Теперь к интернету можно подключиться в вестибюлях, на эскалаторах и перронах станций

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Транспорт

На четырёх станциях московского метро появился бесплатный Wi-Fi Теперь к интернету можно подключиться в вестибюлях, на эскалаторах и перронах станций

Ситуация

«Лаборатория Касперского» заподозрила Wi-Fi московского метро в слежке за пользователями (обновлено)

Подробности претензий были опубликованы в официальном блоге «Касперского», но затем исчезли с сайта

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Ситуация

«Лаборатория Касперского» заподозрила Wi-Fi московского метро в слежке за пользователями (обновлено) Подробности претензий были опубликованы в официальном блоге «Касперского», но затем исчезли с сайта

Транспорт

Wi-Fi на Кольцевой линии появится в декабре

Беспроводной интернет появится на Кольцевой линии в декабре, а на остальных ветках — в течение 2014 года.

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Транспорт

Wi-Fi на Кольцевой линии появится в декабре Беспроводной интернет появится на Кольцевой линии в декабре, а на остальных ветках — в течение 2014 года.

Транспорт

У московского метро определился оператор Wi-Fi

Интернетом московскую подземку обеспечит компания «Максима Телеком», единственная подавшая заявку на участие в тендере.

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Транспорт

У московского метро определился оператор Wi-Fi Интернетом московскую подземку обеспечит компания «Максима Телеком», единственная подавшая заявку на участие в тендере.