Роскомнадзор проверит оператора Wi-Fi в метро на утечку данных
«МаксимаТелеком» уже пообещала предоставить все необходимые данные
Роскомнадзор проверит оператора Wi-Fi в метро на утечку данных «МаксимаТелеком» уже пообещала предоставить все необходимые данные
«Тройку» теперь можно пополнить через Wi-Fi в метро
При пополнении карты «Тройка» через wi-fi.ru в марте пользователи смогут три дня пользоваться интернетом без рекламы
«Тройку» теперь можно пополнить через Wi-Fi в метро При пополнении карты «Тройка» через wi-fi.ru в марте пользователи смогут три дня пользоваться интернетом без рекламы
Власти просят провести проверку после сообщения от ИГ в Wi-Fi метро
Попыток взлома сети Wi-Fi не было
Власти просят провести проверку после сообщения от ИГ в Wi-Fi метро Попыток взлома сети Wi-Fi не было
На четырёх станциях московского метро появился бесплатный Wi-Fi
Теперь к интернету можно подключиться в вестибюлях, на эскалаторах и перронах станций
На четырёх станциях московского метро появился бесплатный Wi-Fi Теперь к интернету можно подключиться в вестибюлях, на эскалаторах и перронах станций
«Лаборатория Касперского» заподозрила Wi-Fi московского метро в слежке за пользователями (обновлено)
Подробности претензий были опубликованы в официальном блоге «Касперского», но затем исчезли с сайта
«Лаборатория Касперского» заподозрила Wi-Fi московского метро в слежке за пользователями (обновлено) Подробности претензий были опубликованы в официальном блоге «Касперского», но затем исчезли с сайта
Wi-Fi на Кольцевой линии появится в декабре
Беспроводной интернет появится на Кольцевой линии в декабре, а на остальных ветках — в течение 2014 года.
Wi-Fi на Кольцевой линии появится в декабре Беспроводной интернет появится на Кольцевой линии в декабре, а на остальных ветках — в течение 2014 года.
У московского метро определился оператор Wi-Fi
Интернетом московскую подземку обеспечит компания «Максима Телеком», единственная подавшая заявку на участие в тендере.