Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы
Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы
Бесплатный Wi-Fi, рекордное число пассажиров на МЦК и демонтаж мемориальной доски Немцову Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Бесплатный Wi-Fi, рекордное число пассажиров на МЦК и демонтаж мемориальной доски Немцову Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Кибердружинники проверят безопасность интернета в ресторанах
Проверки начались с сегодняшнего дня
Beeline будет фильтровать интернет в кафе и гостиницах
Компания создала сервис «Детская точка доступа»
Владельцев ресторанов и гостиниц хотят обязать следить за доступом детей к Wi-Fi
Минкомсвязи разработало проект приказа по обеспечению безопасности интернета для детей
Несовершеннолетним запретят подключаться к публичному Wi-Fi
Доступ к публичным сетям Wi-Fi ограничат по возрасту.
В публичных сетях Wi-Fi будут фильтровать контент
В общественных местах начнут блокировать доступ к сайтам, не предназначенным для детей.
На всех железнодорожных вокзалах появился Wi-Fi С 18 июля на московских вокзалах за 50 рублей можно приобрести час времени в интернете, а к осени платный Wi-Fi появится на вокзалах еще 30 городов.
Кризис Жанра «Кафе прежде известное как кризис жанра» просто не влезает в название, а между тем, место популярно настолько, что днем стол выдадут вам не больше чем на пару часов, что для Москвы, вообще-то, неслыханно.
Terrassa Безупречный вид на Казанский собор. Безупречная крыша. Фантастически уютный зал. В принципе, на этом можно было бы остановиться, но все же, некоторые подробности:
Дума Погода испортилась – хочется уюта. Самое время вспомнить о Думе, где на столе по-прежнему стоят солонка и перечница в форме головы депутата.
Sunrise cafe Беззаботная атмосфера – вот, что главное в Санрайзе. В пять утра сюда подъезжают компании из клубов, докуривать утренние кальяны. В девять тут романтические ужины. Днем расслабленные обеды.
Академия в Камергерском Эта пиццерия настолько популярна, что вечером бывает сложно дождаться стола даже внутри. Что говорить о веранде :) Зато если повезло, то и хорошая кухня, и адекватные цены, и бесплатный wifi. Серьезный минус один: в полодиннадцатого официанты сообщают, что кухня уже закрывается.
McDonalds на Пресне С появлением McCafe стало сильно приятнее. Появились диваны, не такие, чтобы расслабиться, но сидеть можно с комфортом. Латте здесь в два раза дешевле, чем в Starbuks. Смузи и другие холодные изобретения – пожалуйста. Черничный пирог, кстати расходится плохо, поэтому его дают в подарок к каппучино в «счастивые часы». Прямо-таки My Bluberry Nights.
Япоша на Тверской В Япоше на Покровке веранда закрывается ровно в 23:00, и «продолжать банкет» нужно внутри. Зато там есть столики с подобием дивана. Как-то мы приехали часа в три ночи, рядом с нами сидели подруги: одна вязала, другая рисовала, а третья рассматривала путеводитель Афиши. Через час все соседние столы уже были заняты. Что говорить: комфортное место.