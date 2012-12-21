«Неизбежно»: Как новые технологии лишают нас собственности Главный редактор журнала Wired написал о том, как изменился мир и что будет дальше
«Неизбежно»: Как новые технологии лишают нас собственности Главный редактор журнала Wired написал о том, как изменился мир и что будет дальше
Business Geek: Тим Кук в Сенате, влияние блогов на бизнес и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Business Geek: Тим Кук в Сенате, влияние блогов на бизнес и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Евгений Касперский занял 8-е место в рейтинге самых опасных людей мира
Создатель антивируса занял 8-е место в рейтинге самых опасных людей мира по версии Wired