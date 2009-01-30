Путешествие во времени. Псковская область На сайте www.gfhome.ru появилась новая рубрика Photo & Video Weekend.
ОКЕАН ЗОВЕТ! ОКЕАН ЗОВЕТ! Главная наша цель была доехать до океана и посерфить там. Но так сложилось, что за рулем машины мы провели около 9 дней, заехав по дороге в почти все крупные европейские города, на Лазурном берегу – 5 дней, и только неделя осталась нам на океан и чистый серфинг.Мы поехали через Беларусь (кстати, Минск – чистый, приятный, недорогой город и дорога до него отличная), Польшу...
«Масковская девачка на Урале» Ночь с 27-го на 28-е января я коротала под звуки аэропортовой вытяжки за столиком с незнакомым человеком. Он отодвинул свой ноутбук, и мы беседовали около 7-ми часов на темы бизнеса, политики и философии. Иногда он покупал нам пива, бутербродов или кофе.