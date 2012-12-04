Интерьер недели
Офис недели (Москва): «Центр финансовых технологий»Офис «ЦФТ» по проекту ABD Architects с контрастными цветовыми решениями и другими нестандартными визуально-функциональными приёмами.
Интерьер недели
Офис недели (Москва): «Центр финансовых технологий» Офис «ЦФТ» по проекту ABD Architects с контрастными цветовыми решениями и другими нестандартными визуально-функциональными приёмами.
Интерьер недели
Офис недели (Москва): SNSОфис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.
Интерьер недели