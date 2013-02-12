Новости
Консолями Xbox One теперь можно пользоваться по подписке
По условиям программы можно подписаться на консоли Xbox One S и Xbox One X
Новости
Консолями Xbox One теперь можно пользоваться по подписке По условиям программы можно подписаться на консоли Xbox One S и Xbox One X
Новости
Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России
Теперь их можно купить в розничных сетях, а также у партнеров
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Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России Теперь их можно купить в розничных сетях, а также у партнеров
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Не потрачено: Как играть в приставку с пользой Три геймера — о том, как увлечение помогает им в жизни
Планы на сезон
Во что играть этой осеньюAssassin’s Creed Origins, Call of Duty, киберпанковский боевик Ruiner и еще 17 игр
Планы на сезон
Во что играть этой осенью Assassin’s Creed Origins, Call of Duty, киберпанковский боевик Ruiner и еще 17 игр
Выходные дома
«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая операРазвлечения для тех, кто выходить из дома не планирует
Выходные дома
«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера Развлечения для тех, кто выходить из дома не планирует
Новости
Спецслужбы искали террористов среди игроков в WoW и Second Life
Американские и британские спецагенты внедрялись в виртуальные миры под видом обычных игроков и сканировали чаты пользователей
Новости
Спецслужбы искали террористов среди игроков в WoW и Second Life Американские и британские спецагенты внедрялись в виртуальные миры под видом обычных игроков и сканировали чаты пользователей
Новости
PlayStation 4 будет стоить на $100 меньше, чем Xbox One
Об этом компания Sony заявила во время пресс-конференции на E3
Новости
PlayStation 4 будет стоить на $100 меньше, чем Xbox One Об этом компания Sony заявила во время пресс-конференции на E3
Новости
Microsoft представила игровую консоль Xbox One
Новинка оснащена восьмиядерным процессором, 8 гигабайтами оперативной памяти и жёстким диском объёмом в 500 гигабайт
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