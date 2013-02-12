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Новости

Консолями Xbox One теперь можно пользоваться по подписке

По условиям программы можно подписаться на консоли Xbox One S и Xbox One X

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Новости

Консолями Xbox One теперь можно пользоваться по подписке По условиям программы можно подписаться на консоли Xbox One S и Xbox One X

Новости

Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России

Теперь их можно купить в розничных сетях, а также у партнеров

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Новости

Microsoft закрыла продажу подписок для Xbox через онлайн-магазин в России Теперь их можно купить в розничных сетях, а также у партнеров

На год вперед: 16 полезных подписок в подарок
Финансы
На год вперед: 16 полезных подписок в подарок Сериалы, книги, кофе и секс-игрушки
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На год вперед: 16 полезных подписок в подарок
Финансы

На год вперед: 16 полезных подписок в подарок Сериалы, книги, кофе и секс-игрушки

Не потрачено: Как играть в приставку с пользой
ПРОМО
Не потрачено: Как играть в приставку с пользойТри геймера — о том, как увлечение помогает им в жизни
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Не потрачено: Как играть в приставку с пользой
Спецпроекты
ПРОМО

Не потрачено: Как играть в приставку с пользой Три геймера — о том, как увлечение помогает им в жизни

Во что играть этой осенью
Планы на сезон
Во что играть этой осеньюAssassin’s Creed Origins, Call of Duty, киберпанковский боевик Ruiner и еще 17 игр
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Во что играть этой осенью
Планы на сезон

Во что играть этой осенью Assassin’s Creed Origins, Call of Duty, киберпанковский боевик Ruiner и еще 17 игр

«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера
Выходные дома
«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая операРазвлечения для тех, кто выходить из дома не планирует
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«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера
Выходные дома

«Я люблю Дика», новый альбом Скриптонита и игра — космическая опера Развлечения для тех, кто выходить из дома не планирует

Новости

Спецслужбы искали террористов среди игроков в WoW и Second Life

Американские и британские спецагенты внедрялись в виртуальные миры под видом обычных игроков и сканировали чаты пользователей

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Новости

Спецслужбы искали террористов среди игроков в WoW и Second Life Американские и британские спецагенты внедрялись в виртуальные миры под видом обычных игроков и сканировали чаты пользователей

Новости

PlayStation 4 будет стоить на $100 меньше, чем Xbox One

Об этом компания Sony заявила во время пресс-конференции на E3

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Новости

PlayStation 4 будет стоить на $100 меньше, чем Xbox One Об этом компания Sony заявила во время пресс-конференции на E3

Новости

Microsoft представила игровую консоль Xbox One

Новинка оснащена восьмиядерным процессором, 8 гигабайтами оперативной памяти и жёстким диском объёмом в 500 гигабайт

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Новости

Microsoft представила игровую консоль Xbox One Новинка оснащена восьмиядерным процессором, 8 гигабайтами оперативной памяти и жёстким диском объёмом в 500 гигабайт

Новости

Microsoft снимает интерактивный фильм для Xbox

Годовая подписка будет стоить $60

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Новости

Microsoft снимает интерактивный фильм для Xbox Годовая подписка будет стоить $60