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Новости

Yahoo! предлагает до $40 млн за e-mail-стартап Xobni

До этого его пыталась купить Microsoft

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Новости

Yahoo! предлагает до $40 млн за e-mail-стартап Xobni До этого его пыталась купить Microsoft