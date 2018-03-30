Власти Подмосковья приостановили передачу земли под рекультивацию «Ядрово»
Ранее министр областного ЖКХ обещал закрыть полигон в 2020 году
Власти Подмосковья приостановили передачу земли под рекультивацию «Ядрово» Ранее министр областного ЖКХ обещал закрыть полигон в 2020 году
Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона «Ядрово»
Его подавала администрация Волоколамского района в июне 2018 года
Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона «Ядрово» Его подавала администрация Волоколамского района в июне 2018 года
Глава Волоколамска покинул свой пост Свое решение Петр Лазарев объяснил состоянием здоровья
Участнику митинга в Волоколамске предъявили обвинение в нападении на экс-главу района (обновлено)
По версии следствия, Евгений Гаврилов получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга
Участнику митинга в Волоколамске предъявили обвинение в нападении на экс-главу района (обновлено) По версии следствия, Евгений Гаврилов получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга
На лидера протестов в Волоколамске завели уголовное дело из-за двойного гражданства
Артем Любимов наличие гражданства США отрицает
На лидера протестов в Волоколамске завели уголовное дело из-за двойного гражданства Артем Любимов наличие гражданства США отрицает
На полигоне «Ядрово» лопнул накрывавший свалку купол
Жители Волоколамска снова пожаловались на неприятный запах
На полигоне «Ядрово» лопнул накрывавший свалку купол Жители Волоколамска снова пожаловались на неприятный запах
Четыре жительницы Подмосковья объявили голодовку в знак протеста против свалки «Сычево»
Туда планируют вывозить отходы вместо полигона «Ядрово» в Волоколамске
Четыре жительницы Подмосковья объявили голодовку в знак протеста против свалки «Сычево» Туда планируют вывозить отходы вместо полигона «Ядрово» в Волоколамске
Полигон «Ядрово» могут закрыть из-за участившихся нападений
Ночью новый участок свалки пытались поджечь
Полигон «Ядрово» могут закрыть из-за участившихся нападений Ночью новый участок свалки пытались поджечь
В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз
Водитель получил легкое ранение предплечья
В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз Водитель получил легкое ранение предплечья
Волоколамский суд отклонил иск о закрытии полигона «Ядрово»
Жители не доказали ущерб здоровью от деятельности свалки
Волоколамский суд отклонил иск о закрытии полигона «Ядрово» Жители не доказали ущерб здоровью от деятельности свалки
Жители Волоколамска подали иски к «Ядрово» на 5,5 миллиона рублей
Заседания суда состоятся 7 мая, а также 1 и 6 июня
Жители Волоколамска подали иски к «Ядрово» на 5,5 миллиона рублей Заседания суда состоятся 7 мая, а также 1 и 6 июня
Мособлсуд отменил арест лидера протестов в Волоколамске Артема Любимова
Его вину признали недоказанной, после того как активист отбыл полный срок
Мособлсуд отменил арест лидера протестов в Волоколамске Артема Любимова Его вину признали недоказанной, после того как активист отбыл полный срок
Протестующие перекрыли дорогу к полигону «Ядрово»
Грузовики с мусором продолжают приезжать, несмотря на слова властей о прекращении приема мусора
Протестующие перекрыли дорогу к полигону «Ядрово» Грузовики с мусором продолжают приезжать, несмотря на слова властей о прекращении приема мусора
Полигон «Ядрово» временно прекратил принимать мусор
Старую часть свалки закрыли, а новая еще не начала свою работу
Полигон «Ядрово» временно прекратил принимать мусор Старую часть свалки закрыли, а новая еще не начала свою работу
В Волоколамске проходят обыски у противников полигона «Ядрово»
Правоохранительные органы явились в редакцию «Волоколамской недели» и в квартиру к защитнице Артема Любимова
В Волоколамске проходят обыски у противников полигона «Ядрово» Правоохранительные органы явились в редакцию «Волоколамской недели» и в квартиру к защитнице Артема Любимова
Неприятный запах в Волоколамске пообещали устранить не позднее июня
В ближайшие дни на полигон «Ядрово» перестанут привозить мусор
Неприятный запах в Волоколамске пообещали устранить не позднее июня В ближайшие дни на полигон «Ядрово» перестанут привозить мусор
Баннер с призывом защитить Волоколамск у здания правительства Подмосковья
Активисты призывают изменить систему свалок, из-за которых люди не могут жить в собственных домах
Баннер с призывом защитить Волоколамск у здания правительства Подмосковья Активисты призывают изменить систему свалок, из-за которых люди не могут жить в собственных домах
Суд вынес лидеру протестов в Волоколамске максимально возможное наказание
Артема Любимова арестовали за неповиновение полицейскому на 15 суток