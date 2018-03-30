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Новости

Власти Подмосковья приостановили передачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Ранее министр областного ЖКХ обещал закрыть полигон в 2020 году

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Новости

Власти Подмосковья приостановили передачу земли под рекультивацию «Ядрово» Ранее министр областного ЖКХ обещал закрыть полигон в 2020 году

Новости

Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона «Ядрово»

Его подавала администрация Волоколамского района в июне 2018 года

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Новости

Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона «Ядрово» Его подавала администрация Волоколамского района в июне 2018 года

Новости

Глава Волоколамска покинул свой пост

Свое решение Петр Лазарев объяснил состоянием здоровья

0
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Глава Волоколамска покинул свой пост Свое решение Петр Лазарев объяснил состоянием здоровья

Новости

Участнику митинга в Волоколамске предъявили обвинение в нападении на экс-главу района (обновлено)

По версии следствия, Евгений Гаврилов получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

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Новости

Участнику митинга в Волоколамске предъявили обвинение в нападении на экс-главу района (обновлено) По версии следствия, Евгений Гаврилов получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

Новости

На лидера протестов в Волоколамске завели уголовное дело из-за двойного гражданства

Артем Любимов наличие гражданства США отрицает

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На лидера протестов в Волоколамске завели уголовное дело из-за двойного гражданства Артем Любимов наличие гражданства США отрицает

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На полигоне «Ядрово» лопнул накрывавший свалку купол

Жители Волоколамска снова пожаловались на неприятный запах

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На полигоне «Ядрово» лопнул накрывавший свалку купол Жители Волоколамска снова пожаловались на неприятный запах

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Четыре жительницы Подмосковья объявили голодовку в знак протеста против свалки «Сычево»

Туда планируют вывозить отходы вместо полигона «Ядрово» в Волоколамске

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Четыре жительницы Подмосковья объявили голодовку в знак протеста против свалки «Сычево» Туда планируют вывозить отходы вместо полигона «Ядрово» в Волоколамске

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Полигон «Ядрово» могут закрыть из-за участившихся нападений

Ночью новый участок свалки пытались поджечь

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Полигон «Ядрово» могут закрыть из-за участившихся нападений Ночью новый участок свалки пытались поджечь

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В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз

Водитель получил легкое ранение предплечья

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В Подмосковье обстреляли следовавший в «Ядрово» мусоровоз Водитель получил легкое ранение предплечья

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Волоколамский суд отклонил иск о закрытии полигона «Ядрово»

Жители не доказали ущерб здоровью от деятельности свалки

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Волоколамский суд отклонил иск о закрытии полигона «Ядрово» Жители не доказали ущерб здоровью от деятельности свалки

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Жители Волоколамска подали иски к «Ядрово» на 5,5 миллиона рублей

Заседания суда состоятся 7 мая, а также 1 и 6 июня

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Жители Волоколамска подали иски к «Ядрово» на 5,5 миллиона рублей Заседания суда состоятся 7 мая, а также 1 и 6 июня

Кашино: Последний оплот местного самоуправления
На месте

Кашино: Последний оплот местного самоуправленияПри чем тут Ленин?

На месте

Кашино: Последний оплот местного самоуправления При чем тут Ленин?

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Мособлсуд отменил арест лидера протестов в Волоколамске Артема Любимова

Его вину признали недоказанной, после того как активист отбыл полный срок

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Мособлсуд отменил арест лидера протестов в Волоколамске Артема Любимова Его вину признали недоказанной, после того как активист отбыл полный срок

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Протестующие перекрыли дорогу к полигону «Ядрово»

Грузовики с мусором продолжают приезжать, несмотря на слова властей о прекращении приема мусора

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Протестующие перекрыли дорогу к полигону «Ядрово» Грузовики с мусором продолжают приезжать, несмотря на слова властей о прекращении приема мусора

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Полигон «Ядрово» временно прекратил принимать мусор

Старую часть свалки закрыли, а новая еще не начала свою работу

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Полигон «Ядрово» временно прекратил принимать мусор Старую часть свалки закрыли, а новая еще не начала свою работу

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В Волоколамске проходят обыски у противников полигона «Ядрово»

Правоохранительные органы явились в редакцию «Волоколамской недели» и в квартиру к защитнице Артема Любимова

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В Волоколамске проходят обыски у противников полигона «Ядрово» Правоохранительные органы явились в редакцию «Волоколамской недели» и в квартиру к защитнице Артема Любимова

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Неприятный запах в Волоколамске пообещали устранить не позднее июня

В ближайшие дни на полигон «Ядрово» перестанут привозить мусор

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Неприятный запах в Волоколамске пообещали устранить не позднее июня В ближайшие дни на полигон «Ядрово» перестанут привозить мусор

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Баннер с призывом защитить Волоколамск у здания правительства Подмосковья

Активисты призывают изменить систему свалок, из-за которых люди не могут жить в собственных домах

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Баннер с призывом защитить Волоколамск у здания правительства Подмосковья Активисты призывают изменить систему свалок, из-за которых люди не могут жить в собственных домах

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Суд вынес лидеру протестов в Волоколамске максимально возможное наказание

Артема Любимова арестовали за неповиновение полицейскому на 15 суток

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Суд вынес лидеру протестов в Волоколамске максимально возможное наказание Артема Любимова арестовали за неповиновение полицейскому на 15 суток

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В Волоколамске не стали вводить обещанный на митинге режим ЧС

Горожанам выдают респираторы и маски и обещают подготовить план эвакуации

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В Волоколамске не стали вводить обещанный на митинге режим ЧС Горожанам выдают респираторы и маски и обещают подготовить план эвакуации

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