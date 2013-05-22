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Новости

Ускорение инноваций в Google, судебные разбирательства Uber и IPO GoDaddy

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Ускорение инноваций в Google, судебные разбирательства Uber и IPO GoDaddy Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Образовательный стартап «ЯКласс» привлёк $450 000

Полученные средства будут направлены на развитие портала в целом и его коммерческой составляющей в частности

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Новости

Образовательный стартап «ЯКласс» привлёк $450 000 Полученные средства будут направлены на развитие портала в целом и его коммерческой составляющей в частности

Новости

Сервис для удалённого обучения школьников «ЯКласс» привлёк $2 млн

В него вложились европейский холдинг DataProGroup, фонд Vesna Investment и российский интернет-предприниматель Никита Халявин

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Новости

Сервис для удалённого обучения школьников «ЯКласс» привлёк $2 млн В него вложились европейский холдинг DataProGroup, фонд Vesna Investment и российский интернет-предприниматель Никита Халявин