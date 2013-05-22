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Ускорение инноваций в Google, судебные разбирательства Uber и IPO GoDaddy
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Ускорение инноваций в Google, судебные разбирательства Uber и IPO GoDaddy Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Образовательный стартап «ЯКласс» привлёк $450 000
Полученные средства будут направлены на развитие портала в целом и его коммерческой составляющей в частности
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Образовательный стартап «ЯКласс» привлёк $450 000 Полученные средства будут направлены на развитие портала в целом и его коммерческой составляющей в частности
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Сервис для удалённого обучения школьников «ЯКласс» привлёк $2 млн
В него вложились европейский холдинг DataProGroup, фонд Vesna Investment и российский интернет-предприниматель Никита Халявин
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