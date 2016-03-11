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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов
Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах

Ресторан «Бардели» Мити Борисова, семейная пекарня и скидки в ресторанах
На этой неделе — новые японские и индийские рестораны, обновление «УкуБара» и другие новости ресторанов

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Раппопорт открывает новый ресторан «Erwin. РекаМореОкеан»

Кроме рыбы в ресторане есть икорный и устричный бары

Раппопорт открывает новый ресторан «Erwin. РекаМореОкеан»