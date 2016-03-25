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Новости

«Яндекс» закроет «Словари»

Развитию сервиса помешали ограничения со стороны правообладателей

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Новости

«Яндекс» закроет «Словари» Развитию сервиса помешали ограничения со стороны правообладателей