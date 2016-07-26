«Яндекс.Транспорт» закроют в мае. Все функции сервиса перейдут в «Карты»
«Яндекс.Карты» станут главным помощником пользователя в городе
Округа Москвы с минимальным временем ожидания общественного транспорта
В среднем горожане ждут на остановках 11 минут
В приложение «Яндекс.Транспорт» добавили карту велопарковок Москвы
Сезон работы столичного велопроката «Велобайк» открылся 29 апреля
Приложение со всеми маршрутами «Мосгортранса»
Функционал приложения аналогичен «Яндекс.Транспорту»
Приложение «Яндекс.Транспорт» начало предупреждать о нужных остановках
При подъезде к нужной остановке приложение присылает пуш-уведомление и звуковой сигнал
Развитие Microsoft Office, новый фильм о «панамском архиве» и мессенджер РПЦ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке