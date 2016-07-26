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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Яндекс.Транспорт» закроют в мае. Все функции сервиса перейдут в «Карты»

«Яндекс.Карты» станут главным помощником пользователя в городе

«Яндекс.Транспорт» закроют в мае. Все функции сервиса перейдут в «Карты»

Округа Москвы с минимальным временем ожидания общественного транспорта

В среднем горожане ждут на остановках 11 минут

Округа Москвы с минимальным временем ожидания общественного транспорта

В приложение «Яндекс.Транспорт» добавили карту велопарковок Москвы

Сезон работы столичного велопроката «Велобайк» открылся 29 апреля

В приложение «Яндекс.Транспорт» добавили карту велопарковок Москвы

Приложение со всеми маршрутами «Мосгортранса»

Функционал приложения аналогичен «Яндекс.Транспорту»

Приложение со всеми маршрутами «Мосгортранса»

Приложение «Яндекс.Транспорт» начало предупреждать о нужных остановках

При подъезде к нужной остановке приложение присылает пуш-уведомление и звуковой сигнал

Приложение «Яндекс.Транспорт» начало предупреждать о нужных остановках

Развитие Microsoft Office, новый фильм о «панамском архиве» и мессенджер РПЦ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие Microsoft Office, новый фильм о «панамском архиве» и мессенджер РПЦ