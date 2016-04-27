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Бери и делай
Как проверить квартиру перед покупкой
The Village узнал, на что стоит обязательно обратить внимание, покупая жильё на вторичном рынке
Бери и делай
Как проверить квартиру перед покупкой
The Village узнал, на что стоит обязательно обратить внимание, покупая жильё на вторичном рынке
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