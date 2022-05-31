Группа «Явь» создала виртуальный стрит-арт. Вот как это выглядит
Художники переосмыслили известные произведения искусства
Как уличные художники переживают эпидемию и изображают ее в своих работах Поговорили с петербургскими авторами
Как уличные художники переживают эпидемию и изображают ее в своих работах Поговорили с петербургскими авторами
«Пересядь на российский фаервол»: Макет граффити об изоляции российского интернета
Художники из арт-группы «Явь» хотели изобразить рисунок на улице, но прохожие забросали их снежками
Сцена из «Лебединого озера» к инаугурации Путина
Арт-группа «Явь» нарисовала новое граффити в Санкт-Петербурге
В Петербурге закрасили граффити в память о погибших при теракте в метро
Работу создали участники арт-группы «Явь»
Портреты российских дипломатов на петербургской набережной
Портреты вывесили участники арт-группы «Явь»
Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене»
Рисунок создали участники петербургской арт-группы «Явь»