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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Участников арт-группы «Явь» задержали, когда они рисовали граффити

Участников арт-группы «Явь» задержали, когда они рисовали граффити

Плагин-заглушка для сайтов провластных СМИ
Инициатива дня
31 мая 2022

Плагин-заглушка для сайтов провластных СМИ

«Родина» от арт-группы «Явь»
Видео дня
20 апреля 2022

«Родина» от арт-группы «Явь»

Арт-группа «Явь» устроит иммерсивный рейв-спектакль в Москве
24 сентября 2021

Арт-группа «Явь» устроит иммерсивный рейв-спектакль в Москве

Группа «Явь» создала виртуальный стрит-арт. Вот как это выглядит

Художники переосмыслили известные произведения искусства

Группа «Явь» создала виртуальный стрит-арт. Вот как это выглядит

Как уличные художники переживают эпидемию и изображают ее в своих работах
Как уличные художники переживают эпидемию и изображают ее в своих работах Поговорили с петербургскими авторами
Как уличные художники переживают эпидемию и изображают ее в своих работах

Как уличные художники переживают эпидемию и изображают ее в своих работах
Поговорили с петербургскими авторами

«Пересядь на российский фаервол»: Макет граффити об изоляции российского интернета

Художники из арт-группы «Явь» хотели изобразить рисунок на улице, но прохожие забросали их снежками

«Пересядь на российский фаервол»: Макет граффити об изоляции российского интернета

Сцена из «Лебединого озера» к инаугурации Путина

Арт-группа «Явь» нарисовала новое граффити в Санкт-Петербурге

Сцена из «Лебединого озера» к инаугурации Путина

В Петербурге закрасили граффити в память о погибших при теракте в метро

Работу создали участники арт-группы «Явь»

В Петербурге закрасили граффити в память о погибших при теракте в метро

Портреты российских дипломатов на петербургской набережной

Портреты вывесили участники арт-группы «Явь»

Портреты российских дипломатов на петербургской набережной

Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене»

Рисунок создали участники петербургской арт-группы «Явь»

Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене»

Граффити с Мединским в шапочке из фольги

Рисунок создали участники арт-группы «Явь»

Граффити с Мединским в шапочке из фольги

Главные уличные художники Петербурга

Главные уличные художники Петербурга Команда HoodGraff, проект «Явь», Миша Маркер и Павел Мокич — о Данииле Хармсе и Даниле Багрове, обидах и победах, принципах и инцидентах

Главные уличные художники Петербурга

Главные уличные художники Петербурга
Команда HoodGraff, проект «Явь», Миша Маркер и Павел Мокич — о Данииле Хармсе и Даниле Багрове, обидах и победах, принципах и инцидентах