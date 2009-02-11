Гид по биеннале Manifesta 10 Гирхард Рихтер, Йозеф Бойс, Луиза Буржуа и другие главные имена и события биеннале современного искусства Manifesta 10 в гиде The Village
Гид по биеннале Manifesta 10 Гирхард Рихтер, Йозеф Бойс, Луиза Буржуа и другие главные имена и события биеннале современного искусства Manifesta 10 в гиде The Village
Планы на выходные: 27−29 сентября Закрытия выставки Тициана в Пушкинском и сезона в «Стрелке», Stay Hungry на Artplay и Городской маркет еды на Патриках, фестивали американского и голландского кино среди приметных событий выходных.
Планы на выходные: 27−29 сентября Закрытия выставки Тициана в Пушкинском и сезона в «Стрелке», Stay Hungry на Artplay и Городской маркет еды на Патриках, фестивали американского и голландского кино среди приметных событий выходных.
События недели: King Krule, Марина Абрамович и новый «ГлавClub» Фестиваль голландского кино, концерт Сержа Танкяна, юбилейный «Блошиный рынок» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: King Krule, Марина Абрамович и новый «ГлавClub» Фестиваль голландского кино, концерт Сержа Танкяна, юбилейный «Блошиный рынок» и ещё несколько событий из календаря The Village.
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 19−21 апреля Четыре новые выставки в «Манеже», Vogue в «Пушкинском», «Библионочь» и «Ночь пожирателей рекламы», сеты U.N.K.L.E. и Tiefschwarz, ярмарки и концерты в числе заметных событий выходных.
Планы на осень: 15 выставок Обновленный Манеж, Кейт Мосс в бронзе, история архитектуры парка Горького и маленький черный жакет Лагерфельда — в числе арт-событий сезона.
Планы на осень: 15 выставок Обновленный Манеж, Кейт Мосс в бронзе, история архитектуры парка Горького и маленький черный жакет Лагерфельда — в числе арт-событий сезона.
Антон Кальгаев Если pret-a-porter российского искусства что-то ищет и порой открывает, то наш традиционный haute couture беспросветно оккупирован «Большевичкой»