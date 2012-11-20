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Интерьер недели
Офис недели (Москва): UNK project
Офис архитектурного бюро UNK project в бывшем цехе по производству реактивных двигателей.
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Интерьер недели
Офис недели (Москва): UNK project
Офис архитектурного бюро UNK project в бывшем цехе по производству реактивных двигателей.
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