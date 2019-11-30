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Участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой оштрафовали за плакат с картинами Гюстава Курбе

На 15 тысяч рублей

Участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой оштрафовали за плакат с картинами Гюстава Курбе
На 15 тысяч рублей

Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено)

75 тысяч рублей за пропаганду любви

Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено)
75 тысяч рублей за пропаганду любви

Выставка картин с обнаженными женщинами в поддержку Юлии Цветковой

Акция прошла прямо возле Третьяковки

Выставка картин с обнаженными женщинами в поддержку Юлии Цветковой
Акция прошла прямо возле Третьяковки

На Юлию Цветкову составили третий протокол о гей-пропаганде

В очередной раз за безобидный рисунок

На Юлию Цветкову составили третий протокол о гей-пропаганде
В очередной раз за безобидный рисунок

Суд арестовал участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой (обновлено)

Анастасии Резюк дали 20 суток

Суд арестовал участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой (обновлено)
Анастасии Резюк дали 20 суток

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела

Женское тело — не порнография

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела
Женское тело — не порнография

В Петербурге и других городах проводят пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой

Ее обвиняют в распространении порнографии за бодипозитивные рисунки

В Петербурге и других городах проводят пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой
Ее обвиняют в распространении порнографии за бодипозитивные рисунки

В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»

Акция за равные права и против сексизма

В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»
Акция за равные права и против сексизма

Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей

Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой

Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей
Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой

В Москве и Петербурге пройдут выставки о женской телесности в поддержку Юлии Цветковой

Их организует активистка Катрин Ненашева

В Москве и Петербурге пройдут выставки о женской телесности в поддержку Юлии Цветковой
Их организует активистка Катрин Ненашева

Шесть лет тюрьмы за рисунки вагины: Что не так с делом Юлии Цветковой
Шесть лет тюрьмы за рисунки вагины: Что не так с делом Юлии Цветковой Почему обвинения в распространении порнографии и гей-пропаганде — абсурд и имитация борьбы за нравственность
Шесть лет тюрьмы за рисунки вагины: Что не так с делом Юлии Цветковой

Шесть лет тюрьмы за рисунки вагины: Что не так с делом Юлии Цветковой
Почему обвинения в распространении порнографии и гей-пропаганде — абсурд и имитация борьбы за нравственность