Участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой оштрафовали за плакат с картинами Гюстава Курбе
На 15 тысяч рублей
Участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой оштрафовали за плакат с картинами Гюстава Курбе На 15 тысяч рублей
Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено)
75 тысяч рублей за пропаганду любви
Юлию Цветкову оштрафовали за рисунок с надписью «Семья там, где любовь» (обновлено) 75 тысяч рублей за пропаганду любви
Выставка картин с обнаженными женщинами в поддержку Юлии Цветковой
Акция прошла прямо возле Третьяковки
Выставка картин с обнаженными женщинами в поддержку Юлии Цветковой Акция прошла прямо возле Третьяковки
На Юлию Цветкову составили третий протокол о гей-пропаганде
В очередной раз за безобидный рисунок
На Юлию Цветкову составили третий протокол о гей-пропаганде В очередной раз за безобидный рисунок
Суд арестовал участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой (обновлено)
Анастасии Резюк дали 20 суток
Суд арестовал участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой (обновлено) Анастасии Резюк дали 20 суток
Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела
Женское тело — не порнография
Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела Женское тело — не порнография
В Петербурге и других городах проводят пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой
Ее обвиняют в распространении порнографии за бодипозитивные рисунки
В Петербурге и других городах проводят пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой Ее обвиняют в распространении порнографии за бодипозитивные рисунки
В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»
Акция за равные права и против сексизма
В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно» Акция за равные права и против сексизма
Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей
Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой
Участников «марша Маркелова и Бабуровой» обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей Они несли плакат в поддержку Юлии Цветковой
В Москве и Петербурге пройдут выставки о женской телесности в поддержку Юлии Цветковой
Их организует активистка Катрин Ненашева