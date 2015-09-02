«Этика победит эстетику»: Юрий Болотов — об урбанистической революции и ОМОНе в Москве Бывший главред The Village — о том, как связаны фестивали уличной еды, «Яма» и росгвардейцы на улицах
«Этика победит эстетику»: Юрий Болотов — об урбанистической революции и ОМОНе в Москве Бывший главред The Village — о том, как связаны фестивали уличной еды, «Яма» и росгвардейцы на улицах
Юра Болотов — о Северном Чертанове и Битцевском лесе Почему в «московском Барбикане» снимают клипы Хаски и Oxxxymiron
Юра Болотов — о Северном Чертанове и Битцевском лесе
Почему в «московском Барбикане» снимают клипы Хаски и Oxxxymiron
Главный редактор The Village Юрий Болотов покидает издание
Исполнять обязанности главного редактора будет замглавреда Анна Чесова