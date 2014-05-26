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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Вокруг огромный мир. Лев Левченко — о том, как эмиграция вытащила россиян из путинского «маня-мирка»
Вокруг огромный мир. Лев Левченко — о том, как эмиграция вытащила россиян из путинского «маня-мирка»
Вокруг огромный мир. Лев Левченко — о том, как эмиграция вытащила россиян из путинского «маня-мирка»

Вокруг огромный мир. Лев Левченко — о том, как эмиграция вытащила россиян из путинского «маня-мирка»

Плыть в темноте. Лев Левченко — о немоте российской интеллигенции перед лицом *****
Плыть в темноте. Лев Левченко — о немоте российской интеллигенции перед лицом *****
Плыть в темноте. Лев Левченко — о немоте российской интеллигенции перед лицом *****

Плыть в темноте. Лев Левченко — о немоте российской интеллигенции перед лицом *****

Год магического мышления. Лев Левченко — о споре о запрете виз как общенациональной confirmation bias
Год магического мышления. Лев Левченко — о споре о запрете виз как общенациональной confirmation bias
Год магического мышления. Лев Левченко — о споре о запрете виз как общенациональной confirmation bias

Год магического мышления. Лев Левченко — о споре о запрете виз как общенациональной confirmation bias

Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России
Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России
Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России

Спланированная нищета. Лев Левченко — о том, почему в Украине ***** люди из самых бедных регионов России

Главное — сохранить компанию
Главное — сохранить компанию Лев Левченко — о том, почему договариваться с государством теперь бесполезно
Главное — сохранить компанию

Главное — сохранить компанию
Лев Левченко — о том, почему договариваться с государством теперь бесполезно

«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова
«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова
«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова

«Чего боится Татьяна Толстая»: Колонка Виктора Вилисова

Посадка Яшина как конец собянинской Москвы
Посадка Яшина как конец собянинской Москвы Лев Левченко — о том, как образ «лучшего города земли» рассыпался как карточный домик
Посадка Яшина как конец собянинской Москвы

Посадка Яшина как конец собянинской Москвы
Лев Левченко — о том, как образ «лучшего города земли» рассыпался как карточный домик

Такого больше не будет
Такого больше не будет Лев Левченко — о том, как ***** погрузила Россию в ностальгию
Такого больше не будет

Такого больше не будет
Лев Левченко — о том, как ***** погрузила Россию в ностальгию

Глава «Теремка» Михаил Гончаров — о приостановке работы McDonald’s
Глава «Теремка» Михаил Гончаров — о приостановке работы McDonald’s «Аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого нет»
Глава «Теремка» Михаил Гончаров — о приостановке работы McDonald’s

Глава «Теремка» Михаил Гончаров — о приостановке работы McDonald’s
«Аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого нет»

Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура Что делать институциям и возможен ли компромисс?
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура

Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура
Что делать институциям и возможен ли компромисс?

Безопасно ли участвовать в переписи населения?

И зачем она вообще нужна

Безопасно ли участвовать в переписи населения?

Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно?
Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно? «Невозможно знать наверняка, что вы не репостите экстремистские материалы»
Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно?

Правозащитников судят за посты пятилетней давности. Это законно?
«Невозможно знать наверняка, что вы не репостите экстремистские материалы»

Убийство в прямом эфире — почему это стало возможным
Убийство в прямом эфире — почему это стало возможным Рассказывает автор репортажа о культуре треш-стримингов
Убийство в прямом эфире — почему это стало возможным

Убийство в прямом эфире — почему это стало возможным
Рассказывает автор репортажа о культуре треш-стримингов

Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально
Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально И почему «Лужники» лучше «Мутабора»
Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально

Почему трехчасовая очередь на вечеринку — это ненормально
И почему «Лужники» лучше «Мутабора»

Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы

Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях

Психолог — о боли в песне Михаила Шуфутинского «3 сентября», на которую откликается каждый

В чем секрет интернет-праздника, в который горят «костры рябин»

Психолог — о боли в песне Михаила Шуфутинского «3 сентября», на которую откликается каждый

«Этика победит эстетику»: Юрий Болотов — об урбанистической революции и ОМОНе в Москве
«Этика победит эстетику»: Юрий Болотов — об урбанистической революции и ОМОНе в Москве Бывший главред The Village — о том, как связаны фестивали уличной еды, «Яма» и росгвардейцы на улицах
«Этика победит эстетику»: Юрий Болотов — об урбанистической революции и ОМОНе в Москве

«Этика победит эстетику»: Юрий Болотов — об урбанистической революции и ОМОНе в Москве
Бывший главред The Village — о том, как связаны фестивали уличной еды, «Яма» и росгвардейцы на улицах

«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам
«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам Кто и зачем делает «Фестиваль гастрономических развлечений»
«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам

«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам
Кто и зачем делает «Фестиваль гастрономических развлечений»

«Кусково хотят испортить»: Местные жители против благоустройства парка
«Кусково хотят испортить»: Местные жители против благоустройства парка Как природный памятник хотят превратить в искусственный
«Кусково хотят испортить»: Местные жители против благоустройства парка

«Кусково хотят испортить»: Местные жители против благоустройства парка
Как природный памятник хотят превратить в искусственный

«Берлин, который не случился»: Почему угас гастроэнтузиазм в Москве
«Берлин, который не случился»: Почему угас гастроэнтузиазм в Москве Рассказывает совладелец «Ланчерии»
«Берлин, который не случился»: Почему угас гастроэнтузиазм в Москве

«Берлин, который не случился»: Почему угас гастроэнтузиазм в Москве
Рассказывает совладелец «Ланчерии»

Дело Голунова: Почему мы все легко можем попасть под 228-ю
Дело Голунова: Почему мы все легко можем попасть под 228-ю В 96,5 % всех дел о наркотиках источник доказательства полностью находится под контролем полиции
Дело Голунова: Почему мы все легко можем попасть под 228-ю

Дело Голунова: Почему мы все легко можем попасть под 228-ю
В 96,5 % всех дел о наркотиках источник доказательства полностью находится под контролем полиции

Продюсер Александр Роднянский — об иске к блогеру BadComedian и цензуре

Продюсер заявил, что любая критика имеет право на существование

Продюсер Александр Роднянский — об иске к блогеру BadComedian и цензуре

«Приготовьте перцовые баллончики». Создатели «Ямы» — о драке с «Лев против» на Китай-городе
«Приготовьте перцовые баллончики». Создатели «Ямы» — о драке с «Лев против» на Китай-городе «Нужно хоть одно место на свежем воздухе, где пить алкоголь разрешено. Кажется, „Яма“ должна стать этим местом»
«Приготовьте перцовые баллончики». Создатели «Ямы» — о драке с «Лев против» на Китай-городе

«Приготовьте перцовые баллончики». Создатели «Ямы» — о драке с «Лев против» на Китай-городе
«Нужно хоть одно место на свежем воздухе, где пить алкоголь разрешено. Кажется, „Яма“ должна стать этим местом»

«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ
«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ Традиционные ценности против здравого смысла
«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ

«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ
Традиционные ценности против здравого смысла

Артемий Лебедев — о большой дружбе Telegram и российских властей

Дизайнер заявил, что блокировка мессенджера похожа на рекламную кампанию

Артемий Лебедев — о большой дружбе Telegram и российских властей

Face призвал бойкотировать выборы

Также рэпер раскритиковал российские власти, Навального и Грудинина

Face призвал бойкотировать выборы

Сколько граждан считают Россию свободной страной

Половина россиян считает, что в мире необъективно воспринимают нашу страну

Сколько граждан считают Россию свободной страной

Кремль — о главном разочаровании года

Дмитрий Песков посетовал, что Москве не удается танцевать танго с Вашингтоном

Кремль — о главном разочаровании года

Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции
Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием

Непротивление злу: автор «Медиазоны» — о том, как бороться с полицейским насилием
Никита Сологуб написал для The Village колонку после гибели Ильназа Пиркина, ставшего жертвой пыток полиции

В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского
В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского Чем отличается восприятие дизайнера российским и западным сообществами
В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского

В спортивках и галстуке: Причины популярности Гоши Рубчинского
Чем отличается восприятие дизайнера российским и западным сообществами

Сколько россиян хотят объединения с Украиной

Опрос провел «Левада-центр»

Сколько россиян хотят объединения с Украиной

Снижать зарплаты врачам за проведение абортов

С предложением выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов

Снижать зарплаты врачам за проведение абортов

Кандидат медицинских наук — о системе медицинского образования в России

Медицинский директор сети клиник «Семейная» анализирует ситуацию в российском медицинском образовании

Кандидат медицинских наук — о системе медицинского образования в России

Я — «саранча», и горжусь этим

Я — «саранча», и горжусь этимРедактор The Village Сергей Бабкин, проживающий в Гольянове, отвечает жителям Патриарших прудов

Я — «саранча», и горжусь этим

Я — «саранча», и горжусь этим
Редактор The Village Сергей Бабкин, проживающий в Гольянове, отвечает жителям Патриарших прудов

На «Активном гражданине» проголосовали против присвоения станции МКЖД имени Войкова

Больше двух третей участников высказались за присвоение платформе названия, отражающего историю этого района

На «Активном гражданине» проголосовали против присвоения станции МКЖД имени Войкова

Олег Кашин о доверии к «Известиям»

Журналист рассказал в своём Facebook, стоит ли верить публикациям этой газеты

Олег Кашин о доверии к «Известиям»

Как журналист, кассир, политик, таксист и другие люди борются с агрессией
Как журналист, кассир, политик, таксист и другие люди борются с агрессией The Village узнал у представителей разных профессий, как часто они сталкиваются с агрессией и как на неё реагируют
Как журналист, кассир, политик, таксист и другие люди борются с агрессией

Как журналист, кассир, политик, таксист и другие люди борются с агрессией
The Village узнал у представителей разных профессий, как часто они сталкиваются с агрессией и как на неё реагируют

Алёна Владимирская об удивительной московской культуре

Руководитель компании Pruffi Алёна Владимирская о самых посещаемых кружках в московских ДК, популярных книгах в библиотеках и стоимости подготовки к поступлению в институт имени Сурикова

Алёна Владимирская об удивительной московской культуре

Илья Клишин о возвращении крепостного права

Главный редактор сайта «Дождя» в своём Facebook представил, как российские СМИ писали бы о восстановлении крепостного права в нашей стране

Илья Клишин о возвращении крепостного права

Сергей Минаев об ограничении импорта продуктов

Писатель Сергей Минаев прокомментировал запрет на импорт некоторых категорий продуктов из ЕС и США в своём Facebook

Сергей Минаев об ограничении импорта продуктов

Сергей Шнуров о «плохих словах»

Своё отношение к закону, запрещающему популярным блогерам материться на своих страницах, музыкант высказал в Instagram

Сергей Шнуров о «плохих словах»

Алексей Чадаев о «Селигере», Крыме и провалах Кремля

Политолог написал в своём Facebook о трёх главных провалах политики российских властей

Алексей Чадаев о «Селигере», Крыме и провалах Кремля

Артемий Лебедев о патриотизме и жизни в России

Дизайнер в своём Facebook рассказал о любви к родине и о том, как изменить свою жизнь

Артемий Лебедев о патриотизме и жизни в России

Алексей Остудин о закрытии «Пурпурного легиона»

Музыкальный журналист Алексей Остудин вспоминает, что значил закрывшийся магазин «Пурпурный легион».

Алексей Остудин о закрытии «Пурпурного легиона»

Филипп Дзядко о разговоре с полицейским и российских запретах

Журналист в своём Facebook рассказал, как поговорил с полицейским о российской действительности

Филипп Дзядко о разговоре с полицейским и российских запретах

Профессор Александр Дугин о причинах своего увольнения из МГУ

Профессор социологического факультета объяснил своё увольнение влиянием «киевских нацистов» на «лунарного Путина»

Профессор Александр Дугин о причинах своего увольнения из МГУ

Алекс Дубас о том, на каких машинах ездят вежливые водители

Журналист Алекс Дубас делится результатами собственного исследования: водители каких машин пропускают людей на переходе

Алекс Дубас о том, на каких машинах ездят вежливые водители

Максим Ливси о воровстве в камере хранения парка Горького

Владелец уличного кафе Ferma & Williamsburg рассказал, как его обокрали в парке Горького во время игры в волейбол

Максим Ливси о воровстве в камере хранения парка Горького

Юрий Сапрыкин о функции депутата Олега Михеева

Журналист рассказал в своём Facebook о роли депутата Михеева в российском политическом процессе

Юрий Сапрыкин о функции депутата Олега Михеева

Париж глазами настоящего патриота России

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко съездил во французскую столицу и рассказал о своих впечатлениях

Париж глазами настоящего патриота России

Александр Уржанов о спектакле «Мученик» в «Гоголь-центре»

Журналист Александр Уржанов о спектакле «Мученик», который поставил Кирилл Серебренников в «Гоголь-центре»

Александр Уржанов о спектакле «Мученик» в «Гоголь-центре»

Саша Шевелева о дурновкусии чиновников

Журналистка пишет в своём Facebook о стилистических разногласиях с властью

Саша Шевелева о дурновкусии чиновников

Леонид Бершидский о причинах своей эмиграции в Берлин

Журналист и медиаменеджер Леонид Бершидский в своём Facebook рассказывает о решении эмигрировать в Германию.

Леонид Бершидский о причинах своей эмиграции в Берлин

Авдотья Смирнова об искусстве селфи

Авдотья Смирнова рассказывает, как делать селфи

Авдотья Смирнова об искусстве селфи

Лев Рубинштейн о запрете спектаклей на ММОКФ

Публицист высказался об исключении из программы Московского международного книжного фестиваля двух спектаклей

Лев Рубинштейн о запрете спектаклей на ММОКФ

Олег Кашин о «Политехе»

Журналист Олег Кашин об официальном логотипе Политехнического музея и последствиях сокращения

Олег Кашин о «Политехе»

Слава Кутеев о многочасовых очередях в британском визовом центре

В своём Facebook дизайнер подробно рассказал, как подавал документы на британскую визу и стоял в многочасовых очередях на её получение

Слава Кутеев о многочасовых очередях в британском визовом центре

Александр Горбачёв о своём уходе из «Афиши»

Главный редактор «Афиши» и «Афиши-Волны» рассказал о своём увольнении и предстоящей учёбе в США

Александр Горбачёв о своём уходе из «Афиши»

Татьяна Толстая о закрытии «Школы злословия»

Писательница и телеведущая сообщила в своём Facebook о закрытии телепрограммы

Татьяна Толстая о закрытии «Школы злословия»

Настя Красильникова о «нефильтрованном аде» ВДНХ

Шеф-редактор The Village рассказала в своём Facebook о развлечениях выставочного центра

Настя Красильникова о «нефильтрованном аде» ВДНХ

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ