Вокруг огромный мир. Лев Левченко — о том, как эмиграция вытащила россиян из путинского «маня-мирка»
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Посадка Яшина как конец собянинской Москвы Лев Левченко — о том, как образ «лучшего города земли» рассыпался как карточный домик
Глава «Теремка» Михаил Гончаров — о приостановке работы McDonald’s «Аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого нет»
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура Что делать институциям и возможен ли компромисс?
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Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
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«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам Кто и зачем делает «Фестиваль гастрономических развлечений»
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Дело Голунова: Почему мы все легко можем попасть под 228-ю В 96,5 % всех дел о наркотиках источник доказательства полностью находится под контролем полиции
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«Приготовьте перцовые баллончики». Создатели «Ямы» — о драке с «Лев против» на Китай-городе «Нужно хоть одно место на свежем воздухе, где пить алкоголь разрешено. Кажется, „Яма“ должна стать этим местом»
«Остановить эпидемию будет уже невозможно»: Эксперт — о поправках к закону о ВИЧ Традиционные ценности против здравого смысла
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На «Активном гражданине» проголосовали против присвоения станции МКЖД имени Войкова
Больше двух третей участников высказались за присвоение платформе названия, отражающего историю этого района
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Профессор социологического факультета объяснил своё увольнение влиянием «киевских нацистов» на «лунарного Путина»
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Журналист Алекс Дубас делится результатами собственного исследования: водители каких машин пропускают людей на переходе
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Владелец уличного кафе Ferma & Williamsburg рассказал, как его обокрали в парке Горького во время игры в волейбол
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Журналист рассказал в своём Facebook о роли депутата Михеева в российском политическом процессе
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Журналист и медиаменеджер Леонид Бершидский в своём Facebook рассказывает о решении эмигрировать в Германию.
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