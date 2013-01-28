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Чем бизнес-книги вредят предпринимателю
Менеджмент
Чем бизнес-книги вредят предпринимателюПредприниматель Юрий Чередниченко недавно выкинул все бизнес-книги. Он объясняет, почему они не приносят пользу бизнесу и чем заменить чтение
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Чем бизнес-книги вредят предпринимателю
Менеджмент

Чем бизнес-книги вредят предпринимателю Предприниматель Юрий Чередниченко недавно выкинул все бизнес-книги. Он объясняет, почему они не приносят пользу бизнесу и чем заменить чтение

В какие приметы верят российские бизнесмены
Менеджмент
В какие приметы верят российские бизнесменыThe Village выяснил, есть ли у предпринимателей особые приметы, приносящие удачу в делах, и с какими суевериями им приходилось сталкиваться в бизнесе
3
В какие приметы верят российские бизнесмены
Менеджмент

В какие приметы верят российские бизнесмены The Village выяснил, есть ли у предпринимателей особые приметы, приносящие удачу в делах, и с какими суевериями им приходилось сталкиваться в бизнесе

Нет — Сети: Почему не стоит начинать бизнес с интернет-магазина
Менеджмент
Нет — Сети: Почему не стоит начинать бизнес с интернет-магазинаПредприниматель Юрий Чередниченко рассказывает об опасностях онлайн-торговли и более перспективном варианте начала бизнеса
94
Нет — Сети: Почему не стоит начинать бизнес с интернет-магазина
Менеджмент

Нет — Сети: Почему не стоит начинать бизнес с интернет-магазина Предприниматель Юрий Чередниченко рассказывает об опасностях онлайн-торговли и более перспективном варианте начала бизнеса

Юрий Чередниченко: Как использовать гарантию для увеличения прибыли
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как использовать гарантию для увеличения прибылиПредприниматель Юрий Чередниченко делится опытом о том, как гарантии покупателям помогли ему повысить продажи своего продукта.
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Юрий Чередниченко: Как использовать гарантию для увеличения прибыли
Менеджмент

Юрий Чередниченко: Как использовать гарантию для увеличения прибыли Предприниматель Юрий Чередниченко делится опытом о том, как гарантии покупателям помогли ему повысить продажи своего продукта.

Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советов
Менеджмент
Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советовПредприниматель Юрий Чередниченко — о том, как использовать обучающий маркетинг для создания сообщества лояльных покупателей.
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Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советов
Менеджмент

Юрий Чередниченко (Yorkme): Как привлечь клиентов с помощью полезных советов Предприниматель Юрий Чередниченко — о том, как использовать обучающий маркетинг для создания сообщества лояльных покупателей.

Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продавая
Менеджмент
Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продаваяПредприниматель Юрий Чередниченко — о том, как наладить контакт с корпоративными клиентами, когда обычные способы не работают.
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Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продавая
Менеджмент

Юрий Чередниченко (Yorkme): Как продавать свой товар, не продавая Предприниматель Юрий Чередниченко — о том, как наладить контакт с корпоративными клиентами, когда обычные способы не работают.

Юрий Чередниченко: Как провал помогает бизнесу стать лучше
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как провал помогает бизнесу стать лучшеСоздатель косметики для ухода за кожей с псориазом Creamme рассказал о том, как из-за неправильной рекламы его компания едва не прогорела, но потом нашла своих клиентов.
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Юрий Чередниченко: Как провал помогает бизнесу стать лучше
Менеджмент

Юрий Чередниченко: Как провал помогает бизнесу стать лучше Создатель косметики для ухода за кожей с псориазом Creamme рассказал о том, как из-за неправильной рекламы его компания едва не прогорела, но потом нашла своих клиентов.

Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесуПредприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.
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Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу
Менеджмент

Юрий Чередниченко: Как критика в сети помогает бизнесу Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. На этот раз он написал о том, как критика компании помогла поднять продажи.

Юрий Чередниченко: Как удержать клиентов
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как удержать клиентовПредприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Новый пост — о том, какими способами можно сделать так, чтобы покупатели возвращались.
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Юрий Чередниченко: Как удержать клиентов
Менеджмент

Юрий Чередниченко: Как удержать клиентов Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Новый пост — о том, какими способами можно сделать так, чтобы покупатели возвращались.

Юрий Чередниченко: Как победить конкуренцию в интернет-торговле
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как победить конкуренцию в интернет-торговлеПредприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Новый пост — о том, как выделиться среди сотни онлайн-магазинов с одинаковым товаром.
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Юрий Чередниченко: Как победить конкуренцию в интернет-торговле
Менеджмент

Юрий Чередниченко: Как победить конкуренцию в интернет-торговле Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Новый пост — о том, как выделиться среди сотни онлайн-магазинов с одинаковым товаром.

Юрий Чередниченко: Как сделать сайт для интернет-магазина
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Как сделать сайт для интернет-магазинаПредприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Второй пост — о том, как создать онлайн-магазин и не потерять при этом время и деньги.
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Юрий Чередниченко: Как сделать сайт для интернет-магазина
Менеджмент

Юрий Чередниченко: Как сделать сайт для интернет-магазина Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Второй пост — о том, как создать онлайн-магазин и не потерять при этом время и деньги.

Юрий Чередниченко: Когда надо открывать свой интернет-магазин?
Менеджмент
Юрий Чередниченко: Когда надо открывать свой интернет-магазин? Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Первый пост — о том, при каких условиях стоит браться за онлайн-торговлю.
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Юрий Чередниченко: Когда надо открывать свой интернет-магазин?
Менеджмент

Юрий Чередниченко: Когда надо открывать свой интернет-магазин? Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Первый пост — о том, при каких условиях стоит браться за онлайн-торговлю.

Yorkme, my friend: Как зарабатывать миллионы на карликовых собаках
Сделал сам
Yorkme, my friend: Как зарабатывать миллионы на карликовых собакахЮрий Чередниченко хотел создать прибыльный бизнес, не отнимающий много времени. Косметика для йоркширских терьеров приносит ему 7 млн рублей рублей выручки и минимум головной боли.
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Yorkme, my friend: Как зарабатывать миллионы на карликовых собаках
Сделал сам

Yorkme, my friend: Как зарабатывать миллионы на карликовых собаках Юрий Чередниченко хотел создать прибыльный бизнес, не отнимающий много времени. Косметика для йоркширских терьеров приносит ему 7 млн рублей рублей выручки и минимум головной боли.