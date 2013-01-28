Юрий Чередниченко: Как сделать сайт для интернет-магазина Предприниматель, преподаватель и писатель Юрий Чередниченко пишет в H&F о тонкостях онлайн-ритейла и не только. Второй пост — о том, как создать онлайн-магазин и не потерять при этом время и деньги.