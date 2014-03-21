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«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе

Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов

«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе
Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов

Команда Навального удалила ролик о контролирующем российское ТВ «друге Путина»

В видео нашли множество фактических ошибок

Команда Навального удалила ролик о контролирующем российское ТВ «друге Путина»
В видео нашли множество фактических ошибок

Команда Навального рассказала о контролирующем российское ТВ «друге Путина» (обновлено)

В ФБК считают, что почти весь медиабизнес России принадлежит председателю совета директоров банка «России» Юрию Ковальчуку

Команда Навального рассказала о контролирующем российское ТВ «друге Путина» (обновлено)
В ФБК считают, что почти весь медиабизнес России принадлежит председателю совета директоров банка «России» Юрию Ковальчуку

У издателя газеты Metro в Санкт-Петербурге могут смениться владельцы

Предполагается, что продажа издания связана с санкциями против Юрия Ковальчука

У издателя газеты Metro в Санкт-Петербурге могут смениться владельцы
Предполагается, что продажа издания связана с санкциями против Юрия Ковальчука

Банки Ротенбергов и Ковальчука смогут привлекать пенсионные накопления

Центробанк изменил правила размещения пенсионных денег на депозитах, ослабив роль международных рейтинговых агентств

Банки Ротенбергов и Ковальчука смогут привлекать пенсионные накопления
Центробанк изменил правила размещения пенсионных денег на депозитах, ослабив роль международных рейтинговых агентств

«Собинбанк» прекратит выпуск карт из-за санкций

«Собинбанк» останавливает выпуск и перевыпуск своих банковских карт 1 декабря

«Собинбанк» прекратит выпуск карт из-за санкций
«Собинбанк» останавливает выпуск и перевыпуск своих банковских карт 1 декабря

Международные банки отказываются от работы с CTC Media из-за санкций

Компания испытывает затруднения из-за ограничений, наложенных на её акционера — Юрия Ковальчука

Международные банки отказываются от работы с CTC Media из-за санкций
Компания испытывает затруднения из-за ограничений, наложенных на её акционера — Юрия Ковальчука

«Ведомости» могут выкупить близкие Путину структуры (обновлено)

Предполагается, что издание станет подконтрольным холдингу «Газпром-медиа» или компаниям Юрия Ковальчука

«Ведомости» могут выкупить близкие Путину структуры (обновлено)
Предполагается, что издание станет подконтрольным холдингу «Газпром-медиа» или компаниям Юрия Ковальчука

СТС Media сдаёт позиции из-за санкций США

С начала года акции холдинга подешевели на 36%

СТС Media сдаёт позиции из-за санкций США
С начала года акции холдинга подешевели на 36%

Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели
Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели

Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели
Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Жертвы режима: Какие компании могут пострадать от санкций США
Жертвы режима: Какие компании могут пострадать от санкций США Барак Обама объявил о санкциях в отношении соседей Владимира Путина по кооперативу «Озеро». Сегодня у их банков начались проблемы. Какие ещё компании под угрозой?
Жертвы режима: Какие компании могут пострадать от санкций США

Жертвы режима: Какие компании могут пострадать от санкций США
Барак Обама объявил о санкциях в отношении соседей Владимира Путина по кооперативу «Озеро». Сегодня у их банков начались проблемы. Какие ещё компании под угрозой?