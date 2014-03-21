«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе
Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
Команда Навального удалила ролик о контролирующем российское ТВ «друге Путина»
В видео нашли множество фактических ошибок
Команда Навального удалила ролик о контролирующем российское ТВ «друге Путина» В видео нашли множество фактических ошибок
Команда Навального рассказала о контролирующем российское ТВ «друге Путина» (обновлено)
В ФБК считают, что почти весь медиабизнес России принадлежит председателю совета директоров банка «России» Юрию Ковальчуку
Команда Навального рассказала о контролирующем российское ТВ «друге Путина» (обновлено) В ФБК считают, что почти весь медиабизнес России принадлежит председателю совета директоров банка «России» Юрию Ковальчуку
У издателя газеты Metro в Санкт-Петербурге могут смениться владельцы
Предполагается, что продажа издания связана с санкциями против Юрия Ковальчука
У издателя газеты Metro в Санкт-Петербурге могут смениться владельцы Предполагается, что продажа издания связана с санкциями против Юрия Ковальчука
Банки Ротенбергов и Ковальчука смогут привлекать пенсионные накопления
Центробанк изменил правила размещения пенсионных денег на депозитах, ослабив роль международных рейтинговых агентств
Банки Ротенбергов и Ковальчука смогут привлекать пенсионные накопления Центробанк изменил правила размещения пенсионных денег на депозитах, ослабив роль международных рейтинговых агентств
«Собинбанк» прекратит выпуск карт из-за санкций
«Собинбанк» останавливает выпуск и перевыпуск своих банковских карт 1 декабря
«Собинбанк» прекратит выпуск карт из-за санкций «Собинбанк» останавливает выпуск и перевыпуск своих банковских карт 1 декабря
Международные банки отказываются от работы с CTC Media из-за санкций
Компания испытывает затруднения из-за ограничений, наложенных на её акционера — Юрия Ковальчука
Международные банки отказываются от работы с CTC Media из-за санкций Компания испытывает затруднения из-за ограничений, наложенных на её акционера — Юрия Ковальчука
«Ведомости» могут выкупить близкие Путину структуры (обновлено)
Предполагается, что издание станет подконтрольным холдингу «Газпром-медиа» или компаниям Юрия Ковальчука