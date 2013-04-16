Офис на Руси: Почему Юрий Синодов (Roem.ru) запустил новый проект в Нижнем Новгороде Сооснователь и СЕО проекта Roem.ru рассказал H&F о том, как запустил новый ресурс Teleus и почему создал редакцию не в столице, а в Нижнем Новгороде.