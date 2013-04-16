Менеджмент
Коммерсант и деньги: Интернет-предприниматели о работе с венчурными фондамиH&F продолжает задавать бизнесменам актуальные вопросы. В этот раз — о том, когда стоит делиться долей с инвестором и на каких условиях.
Менеджмент
Коммерсант и деньги: Интернет-предприниматели о работе с венчурными фондами H&F продолжает задавать бизнесменам актуальные вопросы. В этот раз — о том, когда стоит делиться долей с инвестором и на каких условиях.
Менеджмент
Труд и май: Как предприниматели проводят выходныеHopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.
Менеджмент
Труд и май: Как предприниматели проводят выходные Hopes & Fears выяснил, чем занимались российские бизнесмены в первые майские праздники. На их снимках в Instagram — пляжи, высотки, дети, крокодилы, машины и они сами.
Новости
Юрий Синодов закрыл издание о мобильной связи Teleus
За два года на развитие проекта потратили около 5 млн рублей
Новости
Юрий Синодов закрыл издание о мобильной связи Teleus За два года на развитие проекта потратили около 5 млн рублей
Менеджмент
Бизнес-ланч: Что едят предпринимателиH&F попросил бизнесменов рассказать, что они едят в течение дня и какие продукты помогают им работать эффективнее.
Менеджмент
Бизнес-ланч: Что едят предприниматели H&F попросил бизнесменов рассказать, что они едят в течение дня и какие продукты помогают им работать эффективнее.
Менеджмент
Офис на Руси: Почему Юрий Синодов (Roem.ru) запустил новый проект в Нижнем НовгородеСооснователь и СЕО проекта Roem.ru рассказал H&F о том, как запустил новый ресурс Teleus и почему создал редакцию не в столице, а в Нижнем Новгороде.
Менеджмент