«Желудок»: Как захватить власть в бразильской тюрьме, умея вкусно готовить The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В пятом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о бразильском фильме Маркуса Жоржи «Желудок»