На «Флаконе» откроется выставка о народах Южной Америки
Авторы проекта — Елена Срапян и Александр Федоров
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«Желудок»: Как захватить власть в бразильской тюрьме, умея вкусно готовить The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В пятом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о бразильском фильме Маркуса Жоржи «Желудок»
«Желудок»: Как захватить власть в бразильской тюрьме, умея вкусно готовить The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В пятом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о бразильском фильме Маркуса Жоржи «Желудок»
Психопрофилактические путешествия в ЮА (Перу.Эквадор) Программа «Перезагрузка Сознания – Restart Ощущений» . Южная Америка. Перу. Эквадор.