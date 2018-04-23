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Новости
На учеников гимназии в Южном Чертанове обвалился потолок
Школьники отделались легкими ссадинами
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Новости
На учеников гимназии в Южном Чертанове обвалился потолок
Школьники отделались легкими ссадинами
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