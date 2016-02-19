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Здоровье
23 мифа о раке груди
Главные заблуждения о заболевании, в которых лучше разобраться
Здоровье
23 мифа о раке груди
Главные заблуждения о заболевании, в которых лучше разобраться
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Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе
Что нового
Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе