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МЫ В СОЦСЕТЯХ

23 мифа о раке груди
23 мифа о раке груди Главные заблуждения о заболевании, в которых лучше разобраться
23 мифа о раке груди

23 мифа о раке груди
Главные заблуждения о заболевании, в которых лучше разобраться

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе