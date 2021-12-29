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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как начать бегать и не бросить через неделю
Как начать бегать и не бросить через неделю Гид по самому демократичному виду спорта
Как начать бегать и не бросить через неделю

Как начать бегать и не бросить через неделю
Гид по самому демократичному виду спорта

«Лучше всего себя чувствует тот, кто может высказаться о наболевшем в безопасной среде»
Промо
«Лучше всего себя чувствует тот, кто может высказаться о наболевшем в безопасной среде» Как групповая психотерапия помогает справиться с грустью и тревогой
«Лучше всего себя чувствует тот, кто может высказаться о наболевшем в безопасной среде»
Промо

«Лучше всего себя чувствует тот, кто может высказаться о наболевшем в безопасной среде»
Как групповая психотерапия помогает справиться с грустью и тревогой

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные

На сайте «Архитекторы.рф» вышел бесплатный курс о здоровье горожан
29 декабря 2021

На сайте «Архитекторы.рф» вышел бесплатный курс о здоровье горожан

Какое будущее нас ждет, если прогресс остановится
Спецпроект
Какое будущее нас ждет, если прогресс остановится
Какое будущее нас ждет, если прогресс остановится
Спецпроект

Какое будущее нас ждет, если прогресс остановится

Тест: Что вы знаете о менингококковой инфекции
Спецпроект
Тест: Что вы знаете о менингококковой инфекции Способы защиты от нее и методы профилактики
Тест: Что вы знаете о менингококковой инфекции
Спецпроект

Тест: Что вы знаете о менингококковой инфекции
Способы защиты от нее и методы профилактики

18 октября 2021

Фитнес-браслет и регулярные чекапы: Health-компания Bioniq стала единственным партнером Whoop в России

Какими должны стать офисы после удаленки
Спецпроект
Какими должны стать офисы после удаленки Рабочее пространство 2.0
Какими должны стать офисы после удаленки
Спецпроект

Какими должны стать офисы после удаленки
Рабочее пространство 2.0

23 сентября 2021

Москвичи смогут проверить сердце в центрах «Мои документы»

Павильоны «Здоровая Москва» проработают в парках до конца сентября
30 августа 2021

Павильоны «Здоровая Москва» проработают в парках до конца сентября

В павильонах «Здоровая Москва» снова можно пройти диспансеризацию
9 августа 2021

В павильонах «Здоровая Москва» снова можно пройти диспансеризацию

Ссылка дня
14 июля 2021

Все про медицинские чекапы, БАДы и гены — гид «Постнауки» по здоровой жизни

Как чекап организма помогает избежать болезней
Как чекап организма помогает избежать болезней И какие проверки вам нужны, а какие — откровенный маркетинг
Как чекап организма помогает избежать болезней

Как чекап организма помогает избежать болезней
И какие проверки вам нужны, а какие — откровенный маркетинг

Предложение дня
обновлено20 мая 2021

Штрафовать москвичей, которые систематически не следят за здоровьем (теперь мэрия это отрицает)

Как понять, что с вашим сердцем что-то не так
Спецпроект
Как понять, что с вашим сердцем что-то не так И как продлить его работу
Как понять, что с вашим сердцем что-то не так
Спецпроект

Как понять, что с вашим сердцем что-то не так
И как продлить его работу

Не 36,6: Какая температура нормальная на самом деле?
Не 36,6: Какая температура нормальная на самом деле? Почему электронные термометры врут и когда жар сбивать не надо?
Не 36,6: Какая температура нормальная на самом деле?

Не 36,6: Какая температура нормальная на самом деле?
Почему электронные термометры врут и когда жар сбивать не надо?

Почему мы выгорели на работе и что с этим делать
Почему мы выгорели на работе и что с этим делать Психолог Мария Данина – о том, как капитализм и патриархат приводят нас к выгоранию и можно ли с этим справиться самостоятельно
Почему мы выгорели на работе и что с этим делать

Почему мы выгорели на работе и что с этим делать
Психолог Мария Данина – о том, как капитализм и патриархат приводят нас к выгоранию и можно ли с этим справиться самостоятельно

16 августа 2020

Массовая вакцинация москвичей от гриппа начнется 1 сентября

Рейтинг
11 августа 2020

Самые опасные для здоровья сферы деятельности

3 августа 2020

В центрах «Мои документы» появились уголки здоровья. Там можно бесплатно проверить организм

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма

В Москве на 100 тысяч горожан приходится 25 алкоголиков

Регионы с наибольшим количеством жителей, страдающих от алкоголизма

Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями

Москвы среди них пока нет

Регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями

В каких регионах самая высокая заболеваемость раком

Показатель вырос по всей стране

В каких регионах самая высокая заболеваемость раком

Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти

Еще одна версия, сколько можно пить

Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти

Сколько россиян выступают против прививки от коронавируса

Граждане разделились почти поровну

Сколько россиян выступают против прививки от коронавируса

DocDoc превратился в «СберЗдоровье». Там можно купить лекарства и записаться на фитнес

А еще вызвать медика на дом, сдать анализы или оформить медкарту

DocDoc превратился в «СберЗдоровье». Там можно купить лекарства и записаться на фитнес

Надо ли носить маски после снятия карантина?
Надо ли носить маски после снятия карантина? Отвечаем коротко и наглядно
Надо ли носить маски после снятия карантина?

Надо ли носить маски после снятия карантина?
Отвечаем коротко и наглядно

Возвращение: Как подготовиться к выходу в офис
ПРОМО
Возвращение: Как подготовиться к выходу в офис Учиться мыть руки и пользоваться кофемашиной придется заново
Возвращение: Как подготовиться к выходу в офис
ПРОМО

Возвращение: Как подготовиться к выходу в офис
Учиться мыть руки и пользоваться кофемашиной придется заново

Минздрав отказался от дорогих анализов для получения справки на права

Ранее их раскритиковал Путин

Минздрав отказался от дорогих анализов для получения справки на права

В сервисах «Яндекса» теперь можно забронировать лекарства в аптеках

Услуга доступна в «Картах» и «Здоровье»

В сервисах «Яндекса» теперь можно забронировать лекарства в аптеках

Как изменилось здоровье россиян за пять лет

И что гражданам не нравится в отечественной медицине

Как изменилось здоровье россиян за пять лет

Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих

За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов

Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих

Глава инфоцентра по коронавирусу — о предначертанных смертях во время эпидемии

Бойтесь, не бойтесь, все равно умрете

Глава инфоцентра по коронавирусу — о предначертанных смертях во время эпидемии

Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

Эпидемия и так дает большую нагрузку на иммунитет

Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за коронавируса

Коронавирус и ко: Наши тексты о том, как не болеть
Коронавирус и ко: Наши тексты о том, как не болеть А также какую маску выбрать и как поднять иммунитет
Коронавирус и ко: Наши тексты о том, как не болеть

Коронавирус и ко: Наши тексты о том, как не болеть
А также какую маску выбрать и как поднять иммунитет

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье

Занятия бесплатные и без привязки ко времени

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье

Самый полезный и вредный способ приготовления кофе

От нефильтрованного напитка лучше отказаться

Самый полезный и вредный способ приготовления кофе

Врача центра Бурденко проверяет прокуратура после жалобы на нехватку масок

Он дал интервью журналистам

Врача центра Бурденко проверяет прокуратура после жалобы на нехватку масок

Где и за сколько в Москве можно сдать тест на коронавирус (обновлено)

Цены — от 600 до 3,4 тысячи рублей

Где и за сколько в Москве можно сдать тест на коронавирус (обновлено)

Москвичам разрешили лечиться от коронавируса дома

Если заболевание протекает в легкой форме

Москвичам разрешили лечиться от коронавируса дома

Как тренироваться дома
Как тренироваться дома И вытеснит ли интернет походы в зал
Как тренироваться дома

Как тренироваться дома
И вытеснит ли интернет походы в зал

Центры переливания сообщили о нехватке крови из-за резкого сокращения числа доноров

Поддержите больницы и пациентов

Центры переливания сообщили о нехватке крови из-за резкого сокращения числа доноров

iHerb запретили доставлять в Россию более тысячи добавок

Их запретили в России

iHerb запретили доставлять в Россию более тысячи добавок

Коронавирус начал распространяться между россиянами

Первый случай локальной передачи

Коронавирус начал распространяться между россиянами

Москвичи смогут бесплатно проверить сексуальное здоровье

Скрининги пройдут 14 и 21 марта

Москвичи смогут бесплатно проверить сексуальное здоровье

Москвичи смогут бесплатно проверить кости до конца месяца

Скрининг на остеопороз идет на ВДНХ

Москвичи смогут бесплатно проверить кости до конца месяца

Водители автобусов пожаловались на ухудшение зрения из-за системы, которая не дает им спать за рулем

И создали петицию против ее использования

Водители автобусов пожаловались на ухудшение зрения из-за системы, которая не дает им спать за рулем

Московские врачи проведут лекции о болезнях и бесплатно проконсультируют горожан

Акция пройдет с 9 по 14 марта

Московские врачи проведут лекции о болезнях и бесплатно проконсультируют горожан

В холодце из «Вкусвилла» нашли иглу. Компания проведет расследование

«Пузировка» была только началом

В холодце из «Вкусвилла» нашли иглу. Компания проведет расследование

Геннадий Онищенко — о татуировках, которые превращают тело в прикроватный коврик

«Горячка эндокринная» и «крайняя степень язычества»

Геннадий Онищенко — о татуировках, которые превращают тело в прикроватный коврик

Как домашнее насилие влияет на организм и здоровье женщин

Жертвы насилия чаще страдают от диабета и болезней сердца

Как домашнее насилие влияет на организм и здоровье женщин

Лучшие страны для детей

Больше всего шансов на процветание — в Норвегии

Лучшие страны для детей

Какие микробы живут в московском метро

И как они связаны с нью-йоркской подземкой

Какие микробы живут в московском метро

У всех посетителей Кремля начали измерять температуру перед встречей с Путиным

Администрация разошлась в мнениях зачем

У всех посетителей Кремля начали измерять температуру перед встречей с Путиным

Какие звуки на будильнике сделают день продуктивным

Советуют ученые из Мельбурнского университета

Какие звуки на будильнике сделают день продуктивным

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Главным редактором стал Борис Акимов

«Азбука вкуса» запустила собственное медиа о полезных продуктах и осознанном потреблении

Весь февраль москвичи смогут бесплатно провериться на рак

Сделать это нужно, даже если вас ничего не беспокоит

Весь февраль москвичи смогут бесплатно провериться на рак

Сколько россиян боятся заболеть раком

Больше всего людей пугает рак мозга

Сколько россиян боятся заболеть раком

Ограничить поцелуи и объятия, чтобы не заразиться коронавирусом

А еще мыть руки, собирать волосы и носить маски

Ограничить поцелуи и объятия, чтобы не заразиться коронавирусом

Главные тренды среди российских пользователей AliExpress

Экологичность, забота о здоровье и персональный подход к красоте

Главные тренды среди российских пользователей AliExpress

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