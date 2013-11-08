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Как изменилась загруженность московских дорог за пять лет

«Яндекс» выпустил масштабное исследование столичного трафика

Как изменилась загруженность московских дорог за пять лет
«Яндекс» выпустил масштабное исследование столичного трафика

Спасут ли японские светофоры Москву от пробок
Спасут ли японские светофоры Москву от пробок И как они сэкономят городу 6 миллиардов рублей в год
Спасут ли японские светофоры Москву от пробок

Спасут ли японские светофоры Москву от пробок
И как они сэкономят городу 6 миллиардов рублей в год

«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин

Это позволит определить оптимальный вариант пути

«Яндекс.Навигатор» стал учитывать скорость разных потоков машин
Это позволит определить оптимальный вариант пути

В московском метро запустят более 100 дополнительных пар поездов

Их пустят по самым загруженным веткам

В московском метро запустят более 100 дополнительных пар поездов
Их пустят по самым загруженным веткам

Москва вновь стала мировым лидером по пробкам

Второй год подряд Москву признают самым загруженным городом мира.

Москва вновь стала мировым лидером по пробкам
Второй год подряд Москву признают самым загруженным городом мира.