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Почти 90 % врачей заявили о дефиците медработников в больницах

Ситуация усугубляется с каждым годом

Почти 90 % врачей заявили о дефиците медработников в больницах
Ситуация усугубляется с каждым годом