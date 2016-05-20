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Новости

Конечные станции Сокольнической линии закроют на три дня. Движение на юго-западе ограничат

Пассажиры смогут пользоваться наземным транспортом

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Новости

Конечные станции Сокольнической линии закроют на три дня. Движение на юго-западе ограничат Пассажиры смогут пользоваться наземным транспортом

Новости

Участок Филевской линии метро закроют c 15 по 17 июля (обновлено)

На это время вводятся дополнительные маршруты автобусов

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Новости

Участок Филевской линии метро закроют c 15 по 17 июля (обновлено) На это время вводятся дополнительные маршруты автобусов

Новости

Центральный участок Калужско-Рижской линии метро 21 мая закроют на ремонт

Там будет проводиться ремонт путей

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Новости

Центральный участок Калужско-Рижской линии метро 21 мая закроют на ремонт Там будет проводиться ремонт путей

Транспорт

Центральный участок Калужско-Рижской линии метро закроют 26 марта

Там проведут ремонтные работы

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Транспорт

Центральный участок Калужско-Рижской линии метро закроют 26 марта Там проведут ремонтные работы

Транспорт

Участок Калининско-Солнцевской линии закроют с 25 по 30 января

Участок закрывают для ввода в эксплуатацию новых станций ветки

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Транспорт

Участок Калининско-Солнцевской линии закроют с 25 по 30 января Участок закрывают для ввода в эксплуатацию новых станций ветки

Транспорт

Центральные участки метро в 2017 году закроют на ремонт десять раз

В 2016 году в московском метро провели 20 технологических окон

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Транспорт

Центральные участки метро в 2017 году закроют на ремонт десять раз В 2016 году в московском метро провели 20 технологических окон

Транспорт

Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов

Конкретные сроки закрытия станций пока не называются

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Транспорт

Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов Конкретные сроки закрытия станций пока не называются

Транспорт

Центральный участок Замоскворецкой линии метро закроют 27 ноября

Для входа и выхода пассажиров закроют «Маяковскую», «Тверскую» и «Театральную»

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Транспорт

Центральный участок Замоскворецкой линии метро закроют 27 ноября Для входа и выхода пассажиров закроют «Маяковскую», «Тверскую» и «Театральную»

Транспорт

Поезда из центра не будут останавливаться на станциях «Фили» и «Студенческая» до 1 марта

Частичное закрытие платформ связано с ремонтными работами на Филёвской линии

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Транспорт

Поезда из центра не будут останавливаться на станциях «Фили» и «Студенческая» до 1 марта Частичное закрытие платформ связано с ремонтными работами на Филёвской линии

Транспорт

Закрытие на ремонт станций Филёвской линии переносится на неопределенный срок

Станции должны были частично закрыться на ремонт с 21 октября

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Транспорт

Закрытие на ремонт станций Филёвской линии переносится на неопределенный срок Станции должны были частично закрыться на ремонт с 21 октября

Транспорт

Центральный участок Сокольнической линии метро закроют 2 октября

На красной ветке будут ремонтировать пути

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Транспорт

Центральный участок Сокольнической линии метро закроют 2 октября На красной ветке будут ремонтировать пути

Транспорт

Станцию «Кузнецкий Мост» закрыли до 24 ноября

Она закрыта из-за ремонта эскалаторов

1
Транспорт

Станцию «Кузнецкий Мост» закрыли до 24 ноября Она закрыта из-за ремонта эскалаторов

Транспорт

Вестибюли нескольких станций метро закроют на выходные

Вестибюли закрывают для проведения работ по благоустройству

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Транспорт

Вестибюли нескольких станций метро закроют на выходные Вестибюли закрывают для проведения работ по благоустройству

Транспорт

Станцию метро «Ленинский проспект» частично закроют 20 и 21 августа

Ограничения связаны с подготовкой к запуску МЦК

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Транспорт

Станцию метро «Ленинский проспект» частично закроют 20 и 21 августа Ограничения связаны с подготовкой к запуску МЦК

Транспорт

Сергей Собянин пообещал не закрывать станцию метро «Мякинино»

Мэр подчеркнул, что владелец станции должен ликвидировать все нарушения

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Транспорт

Сергей Собянин пообещал не закрывать станцию метро «Мякинино» Мэр подчеркнул, что владелец станции должен ликвидировать все нарушения

Транспорт

В метро объяснили закрытие «Мякинино» халатностью Crocus Group

Представители компании с свою очередь обвиняют руководство подземки

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Транспорт

В метро объяснили закрытие «Мякинино» халатностью Crocus Group Представители компании с свою очередь обвиняют руководство подземки

Транспорт

Станцию метро «Мякинино» могут закрыть из-за нарушений мер безопасности

На какой срок закроют станцию, неизвестно

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Транспорт

Станцию метро «Мякинино» могут закрыть из-за нарушений мер безопасности На какой срок закроют станцию, неизвестно

Транспорт

Вестибюли трёх станций метро закроют в выходные

Также частично будет ограничен вход и выход пассажиров через южный вестибюль станции «Медведково»

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Транспорт

Вестибюли трёх станций метро закроют в выходные Также частично будет ограничен вход и выход пассажиров через южный вестибюль станции «Медведково»

Транспорт

Участок Замоскворецкой линии закроют 19 июня

Закрыт будет центральный участок «зелёной» ветки

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Транспорт

Участок Замоскворецкой линии закроют 19 июня Закрыт будет центральный участок «зелёной» ветки

Транспорт

Вестибюль станции «Коломенская» закроют на выходные

Закрыт будет южный вестибюль станции

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Транспорт

Вестибюль станции «Коломенская» закроют на выходные Закрыт будет южный вестибюль станции

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