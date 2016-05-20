Конечные станции Сокольнической линии закроют на три дня. Движение на юго-западе ограничат
Пассажиры смогут пользоваться наземным транспортом
Конечные станции Сокольнической линии закроют на три дня. Движение на юго-западе ограничат Пассажиры смогут пользоваться наземным транспортом
Участок Филевской линии метро закроют c 15 по 17 июля (обновлено)
На это время вводятся дополнительные маршруты автобусов
Участок Филевской линии метро закроют c 15 по 17 июля (обновлено) На это время вводятся дополнительные маршруты автобусов
Центральный участок Калужско-Рижской линии метро 21 мая закроют на ремонт
Там будет проводиться ремонт путей
Центральный участок Калужско-Рижской линии метро 21 мая закроют на ремонт Там будет проводиться ремонт путей
Центральный участок Калужско-Рижской линии метро закроют 26 марта
Там проведут ремонтные работы
Центральный участок Калужско-Рижской линии метро закроют 26 марта Там проведут ремонтные работы
Участок Калининско-Солнцевской линии закроют с 25 по 30 января
Участок закрывают для ввода в эксплуатацию новых станций ветки
Участок Калининско-Солнцевской линии закроют с 25 по 30 января Участок закрывают для ввода в эксплуатацию новых станций ветки
Центральные участки метро в 2017 году закроют на ремонт десять раз
В 2016 году в московском метро провели 20 технологических окон
Центральные участки метро в 2017 году закроют на ремонт десять раз В 2016 году в московском метро провели 20 технологических окон
Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов
Конкретные сроки закрытия станций пока не называются
Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов Конкретные сроки закрытия станций пока не называются
Центральный участок Замоскворецкой линии метро закроют 27 ноября
Для входа и выхода пассажиров закроют «Маяковскую», «Тверскую» и «Театральную»
Центральный участок Замоскворецкой линии метро закроют 27 ноября Для входа и выхода пассажиров закроют «Маяковскую», «Тверскую» и «Театральную»
Поезда из центра не будут останавливаться на станциях «Фили» и «Студенческая» до 1 марта
Частичное закрытие платформ связано с ремонтными работами на Филёвской линии
Поезда из центра не будут останавливаться на станциях «Фили» и «Студенческая» до 1 марта Частичное закрытие платформ связано с ремонтными работами на Филёвской линии
Закрытие на ремонт станций Филёвской линии переносится на неопределенный срок
Станции должны были частично закрыться на ремонт с 21 октября
Закрытие на ремонт станций Филёвской линии переносится на неопределенный срок Станции должны были частично закрыться на ремонт с 21 октября
Центральный участок Сокольнической линии метро закроют 2 октября
На красной ветке будут ремонтировать пути
Центральный участок Сокольнической линии метро закроют 2 октября На красной ветке будут ремонтировать пути
Вестибюли нескольких станций метро закроют на выходные
Вестибюли закрывают для проведения работ по благоустройству
Вестибюли нескольких станций метро закроют на выходные Вестибюли закрывают для проведения работ по благоустройству
Станцию метро «Ленинский проспект» частично закроют 20 и 21 августа
Ограничения связаны с подготовкой к запуску МЦК
Станцию метро «Ленинский проспект» частично закроют 20 и 21 августа Ограничения связаны с подготовкой к запуску МЦК
Сергей Собянин пообещал не закрывать станцию метро «Мякинино»
Мэр подчеркнул, что владелец станции должен ликвидировать все нарушения
Сергей Собянин пообещал не закрывать станцию метро «Мякинино» Мэр подчеркнул, что владелец станции должен ликвидировать все нарушения
В метро объяснили закрытие «Мякинино» халатностью Crocus Group
Представители компании с свою очередь обвиняют руководство подземки
В метро объяснили закрытие «Мякинино» халатностью Crocus Group Представители компании с свою очередь обвиняют руководство подземки
Станцию метро «Мякинино» могут закрыть из-за нарушений мер безопасности
На какой срок закроют станцию, неизвестно
Станцию метро «Мякинино» могут закрыть из-за нарушений мер безопасности На какой срок закроют станцию, неизвестно
Вестибюли трёх станций метро закроют в выходные
Также частично будет ограничен вход и выход пассажиров через южный вестибюль станции «Медведково»
Вестибюли трёх станций метро закроют в выходные Также частично будет ограничен вход и выход пассажиров через южный вестибюль станции «Медведково»
Участок Замоскворецкой линии закроют 19 июня
Закрыт будет центральный участок «зелёной» ветки