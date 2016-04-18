Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин
Договоренности действуют до конца года
Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин Договоренности действуют до конца года
Срыв заморозки нефтедобычи обвалил курс рубля
После открытия торгов доллар и евро подорожали сразу более чем на 2 рубля
Срыв заморозки нефтедобычи обвалил курс рубля После открытия торгов доллар и евро подорожали сразу более чем на 2 рубля
Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи
Срыв переговоров привёл к резкому снижению нефтяных котировок