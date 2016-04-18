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Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин

Договоренности действуют до конца года

Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин
Договоренности действуют до конца года

Срыв заморозки нефтедобычи обвалил курс рубля

После открытия торгов доллар и евро подорожали сразу более чем на 2 рубля

Срыв заморозки нефтедобычи обвалил курс рубля
После открытия торгов доллар и евро подорожали сразу более чем на 2 рубля

Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи

Срыв переговоров привёл к резкому снижению нефтяных котировок

Экспортёры нефти не сумели договориться о заморозке добычи
Срыв переговоров привёл к резкому снижению нефтяных котировок