На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом
Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля
На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля
На следующей неделе в Москву придут заморозки и дождь Все условия для соблюдения карантина
В Московский регион придут первые заморозки Последние дни лета будут прохладными
После плюсовых температур в Москву вернутся сильные морозы
В начале следующей недели похолодает до минус 17 градусов
После плюсовых температур в Москву вернутся сильные морозы В начале следующей недели похолодает до минус 17 градусов
Подкармливать птиц плавленым сыром и салом Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку
В ближайшую неделю москвичей ожидают дневные заморозки
Холодная погода продержится до выходных
В ближайшую неделю москвичей ожидают дневные заморозки Холодная погода продержится до выходных
В выходные в Москву придут первые заморозки
Температура воздуха ночью и в предутренние часы может опуститься до минус 3 градусов
В выходные в Москву придут первые заморозки Температура воздуха ночью и в предутренние часы может опуститься до минус 3 градусов
На следующей неделе в Москву вернется апрельская погода
По ночам возможны заморозки, а температура днем не превысит 15 градусов
На следующей неделе в Москву вернется апрельская погода По ночам возможны заморозки, а температура днем не превысит 15 градусов
«Желтый» уровень погодной опасности продлили на 2 июня из-за заморозков
В выходные в Москву придет тепло
«Желтый» уровень погодной опасности продлили на 2 июня из-за заморозков В выходные в Москву придет тепло
Летние заморозки, богатые миллениалы и новый клуб на месте «Газгольдера»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Летние заморозки, богатые миллениалы и новый клуб на месте «Газгольдера» The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Жителей столичного региона предупредили о заморозках в первый день лета
В ночь на пятницу температура опустится до 3 градусов
Жителей столичного региона предупредили о заморозках в первый день лета В ночь на пятницу температура опустится до 3 градусов
Ночные заморозки, переориентация «Ашана» и русский язык для стройки
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Ночные заморозки, переориентация «Ашана» и русский язык для стройки The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Москвичей предупредили о самой холодной ночи в мае
Ночные заморозки сохранятся в столичном регионе до выходных
Москвичей предупредили о самой холодной ночи в мае Ночные заморозки сохранятся в столичном регионе до выходных
Россиян предупредили о непогоде в Канаде и Японии
Сложная метеообстановка в странах сохранится до 14–15 января
Россиян предупредили о непогоде в Канаде и Японии Сложная метеообстановка в странах сохранится до 14–15 января
В Москве зафиксировали первые заморозки
Ночью температура воздуха в районе Бутово опустилась до минус 1 градуса
В Москве зафиксировали первые заморозки Ночью температура воздуха в районе Бутово опустилась до минус 1 градуса
ЦОДД рекомендует водителям сменить резину на зимнюю
В выходные температура воздуха в Москве опустится ниже нуля
ЦОДД рекомендует водителям сменить резину на зимнюю В выходные температура воздуха в Москве опустится ниже нуля
К концу недели в Москве ожидаются заморозки
Также в ближайшие дни синоптики прогнозируют небольшие дожди и порывистый ветер