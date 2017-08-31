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На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом

Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля

На следующей неделе в Москву придет «циклоническая бездна» с заморозками и мокрым снегом
Нормальная погода вернется в столицу к концу апреля

На следующей неделе в Москву придут заморозки и дождь

Все условия для соблюдения карантина

На следующей неделе в Москву придут заморозки и дождь
Все условия для соблюдения карантина

В Московский регион придут первые заморозки

Последние дни лета будут прохладными

В Московский регион придут первые заморозки
Последние дни лета будут прохладными

После плюсовых температур в Москву вернутся сильные морозы

В начале следующей недели похолодает до минус 17 градусов

После плюсовых температур в Москву вернутся сильные морозы
В начале следующей недели похолодает до минус 17 градусов

Подкармливать птиц плавленым сыром и салом

Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку

Подкармливать птиц плавленым сыром и салом
Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку

В ближайшую неделю москвичей ожидают дневные заморозки

Холодная погода продержится до выходных

В ближайшую неделю москвичей ожидают дневные заморозки
Холодная погода продержится до выходных

В выходные в Москву придут первые заморозки

Температура воздуха ночью и в предутренние часы может опуститься до минус 3 градусов

В выходные в Москву придут первые заморозки
Температура воздуха ночью и в предутренние часы может опуститься до минус 3 градусов

На следующей неделе в Москву вернется апрельская погода

По ночам возможны заморозки, а температура днем не превысит 15 градусов

На следующей неделе в Москву вернется апрельская погода
По ночам возможны заморозки, а температура днем не превысит 15 градусов

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на 2 июня из-за заморозков

В выходные в Москву придет тепло

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на 2 июня из-за заморозков
В выходные в Москву придет тепло

Летние заморозки, богатые миллениалы и новый клуб на месте «Газгольдера»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Летние заморозки, богатые миллениалы и новый клуб на месте «Газгольдера»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Жителей столичного региона предупредили о заморозках в первый день лета

В ночь на пятницу температура опустится до 3 градусов

Жителей столичного региона предупредили о заморозках в первый день лета
В ночь на пятницу температура опустится до 3 градусов

Ночные заморозки, переориентация «Ашана» и русский язык для стройки

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Ночные заморозки, переориентация «Ашана» и русский язык для стройки
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Москвичей предупредили о самой холодной ночи в мае

Ночные заморозки сохранятся в столичном регионе до выходных

Москвичей предупредили о самой холодной ночи в мае
Ночные заморозки сохранятся в столичном регионе до выходных

Россиян предупредили о непогоде в Канаде и Японии

Сложная метеообстановка в странах сохранится до 14–15 января

Россиян предупредили о непогоде в Канаде и Японии
Сложная метеообстановка в странах сохранится до 14–15 января

В Москве зафиксировали первые заморозки

Ночью температура воздуха в районе Бутово опустилась до минус 1 градуса

В Москве зафиксировали первые заморозки
Ночью температура воздуха в районе Бутово опустилась до минус 1 градуса

ЦОДД рекомендует водителям сменить резину на зимнюю

В выходные температура воздуха в Москве опустится ниже нуля

ЦОДД рекомендует водителям сменить резину на зимнюю
В выходные температура воздуха в Москве опустится ниже нуля

К концу недели в Москве ожидаются заморозки

Также в ближайшие дни синоптики прогнозируют небольшие дожди и порывистый ветер

К концу недели в Москве ожидаются заморозки
Также в ближайшие дни синоптики прогнозируют небольшие дожди и порывистый ветер

28 сентября. Главное в городе
28 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
28 сентября. Главное в городе

28 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

В среду в Москве ожидаются заморозки

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности

В среду в Москве ожидаются заморозки
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности

Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Нападение на «Лендок», Церковь против охотников на зомби и начало заморозков в Москве
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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