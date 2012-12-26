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Глава Роструда — о подарке бизнесменам в лице пожилых работников

Всеволод Вуколов считает, что люди старшего возраста станут серьезным ресурсом для развития экономики

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Глава Роструда — о подарке бизнесменам в лице пожилых работников Всеволод Вуколов считает, что люди старшего возраста станут серьезным ресурсом для развития экономики

За 27 лет количество работников научной сферы в России сократилось на две трети

Об этом сообщает информагентство ТАСС

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За 27 лет количество работников научной сферы в России сократилось на две трети Об этом сообщает информагентство ТАСС

В центрах занятости появятся персональные кураторы для безработных

Кураторы будут лично отвечать за каждого нетрудоустроенного москвича

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В центрах занятости появятся персональные кураторы для безработных Кураторы будут лично отвечать за каждого нетрудоустроенного москвича

В Москве откроют центр для консультаций и помощи при трудоустройстве

В центре занятости можно будет проконсультироваться по вопросам трудового законодательства

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В Москве откроют центр для консультаций и помощи при трудоустройстве В центре занятости можно будет проконсультироваться по вопросам трудового законодательства

Работники уходят из крупных компаний в мелкие

За три года из крупных и средних компаний уволилось 9 млн человек

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Работники уходят из крупных компаний в мелкие За три года из крупных и средних компаний уволилось 9 млн человек