Глава Роструда — о подарке бизнесменам в лице пожилых работников
Всеволод Вуколов считает, что люди старшего возраста станут серьезным ресурсом для развития экономики
Глава Роструда — о подарке бизнесменам в лице пожилых работников Всеволод Вуколов считает, что люди старшего возраста станут серьезным ресурсом для развития экономики
За 27 лет количество работников научной сферы в России сократилось на две трети
Об этом сообщает информагентство ТАСС
За 27 лет количество работников научной сферы в России сократилось на две трети Об этом сообщает информагентство ТАСС
В центрах занятости появятся персональные кураторы для безработных
Кураторы будут лично отвечать за каждого нетрудоустроенного москвича
В центрах занятости появятся персональные кураторы для безработных Кураторы будут лично отвечать за каждого нетрудоустроенного москвича
В Москве откроют центр для консультаций и помощи при трудоустройстве
В центре занятости можно будет проконсультироваться по вопросам трудового законодательства
В Москве откроют центр для консультаций и помощи при трудоустройстве В центре занятости можно будет проконсультироваться по вопросам трудового законодательства
Работники уходят из крупных компаний в мелкие
За три года из крупных и средних компаний уволилось 9 млн человек