Запеканка из артишоков Кристиана Лоренцини Шеф-повар ресторана итальянской кухни Christian Кристиан Лоренцини рассказал, как приготовить запеканку из артишоков.
Диетическая запеканка с курагой Не знаю как по-вашему, но по мне звучит очень аппетитно и заманчиво! По секрету скажу, что эта запеканочка самая диетеческая! В ней нет ни сахара, ни муки, ни уж тем более масла.
Время есть: репортаж с кулинарного мастер–класса в Meet&Greet Продолжение серии материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. В третьем выпуске — мастер-класс по приготовлению идеальной запеканки по рецепту Марты Стюарт в Meet&Greet.
Картофельная запеканка с сыром и грибами Простой рецепт, как из вареной картошки, сыра и горсти шампиньонов, сделать невероятно вкусную картофельную запеканку
Классическая творожная запеканка Любимая еда из детства. Мама готовила мне, потому что это полезно, а я всегда уплетала, потому что вкусно
Пирог со спаржей (КИШ) Хочу представить Вам очень простой в приготовлении пирог. Этот пирог в паре с простым салатом идеально подходит для легкого ужина.
Гратен из капусты и томатов с творогом и сыром Вам понадобится лоток брюссельской капусты, небольшой вилок брокколи, грамм 250 томатов черри, пачка творога, баночка сметаны (250 г), 2 яйца, небольшой кусочек твердого сыра плюс орегано, базилик, тимьян и несколько капель оливкового масла (или кусочек сливочного).
Злые щели Я сейчас читаю "Божественную комедию" Данте. Его образы мне снятся, символика произведения не дает покоя, я все собираю культурные слои, расшифровываю значение того или иного круга Ада. И с некоторых пор на всём, что я делаю, отражается мрачная атмосфера Божественной комедии.
Простая и крутая запеканка Представляю вам простую и быструю в приготовлении запеканку.