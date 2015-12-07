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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В терминалах «Аэроэкспресса» теперь можно арендовать портативные зарядки

Услуга появилась в Шереметьеве и на Белорусском вокзале

В терминалах «Аэроэкспресса» теперь можно арендовать портативные зарядки

Безопасно ли подключаться к USB-зарядкам в общественных местах?
Безопасно ли подключаться к USB-зарядкам в общественных местах? Могут ли мошенники через них украсть ваши личные данные
Безопасно ли подключаться к USB-зарядкам в общественных местах?

Безопасно ли подключаться к USB-зарядкам в общественных местах?
Могут ли мошенники через них украсть ваши личные данные

На 16 станциях МЦК появились стойки для зарядки гаджетов

Еще 24 панели установили в вестибюлях станций

На 16 станциях МЦК появились стойки для зарядки гаджетов

ЦОДД перенесет зарядки для электромобилей на Петровке

Ранее о проблеме с зарядками написал один из пользователей Twitter

ЦОДД перенесет зарядки для электромобилей на Петровке

Владелица Saperavi Cafe — о том, почему в ее ресторанах нельзя заряжать телефоны

Ранее в Facebook разгорелся скандал вокруг поста посетительницы этого кафе, которая жаловалась на то, что официанты ей запретили зарядить телефон

Владелица Saperavi Cafe — о том, почему в ее ресторанах нельзя заряжать телефоны

В Москве заработали девять новых зарядных станций для электромобилей

До конца 2016 года планируется подключить около 70 станций

В Москве заработали девять новых зарядных станций для электромобилей

IKEA выпустила коллекцию мебели с беспроводной зарядкой гаджетов

Коллекция создана для проекта «Умный дом»

IKEA выпустила коллекцию мебели с беспроводной зарядкой гаджетов

На пяти площадях в Москве появятся пункты для зарядки гаджетов

Кроме того, на площадях будет работать бесплатный Wi-Fi

На пяти площадях в Москве появятся пункты для зарядки гаджетов