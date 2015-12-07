В терминалах «Аэроэкспресса» теперь можно арендовать портативные зарядки
Услуга появилась в Шереметьеве и на Белорусском вокзале
Безопасно ли подключаться к USB-зарядкам в общественных местах? Могут ли мошенники через них украсть ваши личные данные
На 16 станциях МЦК появились стойки для зарядки гаджетов
Еще 24 панели установили в вестибюлях станций
ЦОДД перенесет зарядки для электромобилей на Петровке
Ранее о проблеме с зарядками написал один из пользователей Twitter
Владелица Saperavi Cafe — о том, почему в ее ресторанах нельзя заряжать телефоны
Ранее в Facebook разгорелся скандал вокруг поста посетительницы этого кафе, которая жаловалась на то, что официанты ей запретили зарядить телефон
В Москве заработали девять новых зарядных станций для электромобилей
До конца 2016 года планируется подключить около 70 станций
IKEA выпустила коллекцию мебели с беспроводной зарядкой гаджетов
Коллекция создана для проекта «Умный дом»
На пяти площадях в Москве появятся пункты для зарядки гаджетов
Кроме того, на площадях будет работать бесплатный Wi-Fi