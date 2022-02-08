5 Мест, без которых Берлин – не Берлин Как не потратить время зря, как найти потайные крутые места и как не обломаться с вечеринками – эти проблемы знакомы всем нам, как только мы оказываемся в другом городе. Те, кто хочет узнать Берлин, не только из окон туристического автобуса – читайте дальше!