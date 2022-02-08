Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку
В тестовом режиме проект продлится до 15 января
«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками
Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»
Московские кафе научат принимать посетителей с ментальными особенностями
Сотрудники заведений пройдут специальные тренинги
«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга
В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей
Yellow Treehouse Restaurant. Гнёзда для людей В то время как по всему миру строят башни из стекла и бетона, дизайнеры уже облюбовали деревья. Например проект Yellow Treehouse в Новой Зеландии.
KRISHA MIRA Наверное самое закрытое и загадочно место Москвы, открывшееся в 2006 году. Популярность Крыши Мира объяснима именно ее недоступностью и актуальной музыкой. Главным отличием клуба является отсутствие face контроля, огромное количество слухов и небылиц и бескомпромиссный MNML. Актуальность клуба подорвали околотусовочные персонажи г.Москвы, любители пафоса и шелковых платьев. Но все...
Львiв Замечательный город – Львов. Тот,который стоит посетить каждой творческой личности. Атмосфера города впечатляет.А улочки….просто рай! Такие маленькие,вымощеные гладкими камешками. Приветливые люди на улицах, молодожёны на Итальянской площади, и влюблённые парочки пенсионеров,разгуливающих по чентру города.
Современный китайский туалет-ресторан (Toilet Restauran В китайском городе Хангжу (провинция Жейянг) 1 июня открылся недорогой ресторан под названием The Modern Toilet Restaurant, интерьер которого оформлен на … «туалетную» тему.
Копенгагенский потайной лофт, ставший легендой Потайной лофт, известный как Clandestine Loft, находился в неиспользуемой дренажной галерее внутри подземки Копенгагена недалеко от Central Station.
Ресторан-"Госпиталь" В столице Латвии, городе Риге был открыт первый, абсолютно во всем стилизованный, ресторан «Госпиталь».Владелец заведения – 45-летний Марис Ревалдс, глава Латвийской ассоциация работодателей в сфере здравоохранения, директор и совладелец «Veselības Centrs 4″, Центра профздоровья, Центра эстетической дерматологии и клиники пластической хирургии.
Рестобар суп вино В этом рестобаре суп возведен в гастрономический культ. Его предлагают к аперитиву, приносят в качестве основного блюда и на десерт вместе с шоколадными трюфелями.
Studio 54 26 апреля 1977 года в Нью-Йорке открылся клуб, который вскоре станет домом не только всех богатых и известных модников Запада, но и Меккой диско-культуры, пышным кокаиновым царством культурного авангарда 70-х. Здесь будут не только танцевать, трахаться и принимать наркотики. Здесь будет происходить мировое общественное движение, несомненно и навсегда изменившее облик культуры...
Сауна в облаках или атипичные скандинавы В это сложно поверить, но этой зимой в Илласе (Скандинавия) будет запущен первый подъемник-сауна.
Замок Графа Дракулы, Румыния Трансильвания ассоциируется с образом самого знаменитого в мире вампира — графа Дракулы. В этой части Румынии действительно находится замок, в котором родился Влад Дракула — средневековый принц, печально известный своей исключительной жестокостью.
Sko Uno — чудо-магазин обуви в Стокгольме Если нелёгкая занесла вас в Швецию, и вы любите редкую, винтажную или просто интересную обувь, вам крупно повезло: в Стокгольме вас ждёт такой магазин, какого в России вы никогда не увидите. Только учтите главное: вам очень захочется оставить в нём все свои деньги.
Pre Lachaise Если вы когда-нибудь будете в Париже – не поленитесь зайти на Восточное кладбище, или в русском переводе «кладбище папы Лашеза».
Bubble Gum Alleys Обычная жвачка торопится стать инструментом коллективного уличного арта.
Германия. Кёльн. Красная площадь Красная площадь, или как её знает местное население – Roter Platz, самое нетипичное русское заведение заграницей, в котором мне доводилось бывать. Скорее арт-кафе, чем ресторан, никаких тебе matreshka-balalaika-ainene, но, правда без борща и пельменей здесь не обошлось. И конечно же, дедушка Ленин, лукаво глядящий на вас с плакатов, пока вы попиваете коктейль Krasnaja Korova (Wodka...
Киев. Столица-курорт Киев расположен достаточно далеко от моря, однако, приехав туда в жаркий летний день, ты не можешь отделаться от впечатления, что эта столица – курорт.
По лондонским паркам за «Слюнями» Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...
5 Мест, без которых Берлин – не Берлин Как не потратить время зря, как найти потайные крутые места и как не обломаться с вечеринками – эти проблемы знакомы всем нам, как только мы оказываемся в другом городе. Те, кто хочет узнать Берлин, не только из окон туристического автобуса – читайте дальше!
Особенное и уникальное В городе, где много клубов и других развлекательных заведений, есть особенное, уникальное место, которое называется Техно-Арт–Центр. Находится ТАЦ в самом крупном российском центре современного искусства “Пушкинская 10”, являясь одним из его подразделений.
Параллельный мир в Пирогово Унесенные призраками Музей народной архитектуры и быта представляет собой архитектурно – ландшафтный комплекс под открытым небом всех историко-этнографических районов Украины.
Бедные, но совсем не гордые Не так давно Узбекистан был частью одной большой страны советов. Как и любая союзная республика имел положенный набор опознавательной атрибутики. Свои законы иконографии, свои шифры. Обычно братский народ олицетворяла раскосая девочка в пестром халате и со множеством косичек, как будто приклеенных к тюбетейке. В руке неизменно цветок хлопка и сидит она на коленях у Отца народа.
История блошиного рынка Парижа «Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами»
Bed Supperclub, Bangkok Если вы думаете, что Таиланд – это только море, тайская кухня и сексуальная свобода, спешу вас обрадовать. Там много мест на любой, даже самый взыскательный, вкус. Расскажу о заведении, в которое стоит заглянуть в Бангкоке. Возможно вас, как и меня, ожидает приятный сюрприз.
ДУМСКАЯ (СПб) – улица большой свободы Вопреки разуму и воле вышестоящих органов, невзирая на дороговизну земли в центре Петербурха, не обращая внимания на соседство со Сбербанком, Гостиным Двором, Детской Филармонией, вот уже 4 года маленькая, одностороння, практически тупиковая, Думская улица являет собой настоящий российский Риппербан (или примыкающую к Риппербану Улицу Большой Свободы, ту самую на которой Битлз дали...
Камни-гонщики В Национальном парке Долина Смерти можно встретить эти интересные скалы, которые, судя по следам, перемещаются.
Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ у посетителей Центра Современного Искусства «Винзавод» появилась возможность отдохнуть после посещения многочисленных выставок и обменяться впечатлениями за чашечкой кофе.
Helsinki 10 Магазин Helsinki 10 – это то место, которое непременно стоит посетить (наряду с легендарным блошинным рынком на набережной), если тебя занесло в Хельсинки.
ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение) Собственно, про то, где находится квартира Раскольникова (предполагаемая, разумеется, прототип, но довольно точный, с этим у Федора Михайловича всегда все было очень выверено), можно прочитать в любом путеводителе по местам боевой славы этого неоднозначного персонажа.