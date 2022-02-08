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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Основательница сети кофеен Flip Анна Цфасман ушла из компании
8 февраля 2022

Основательница сети кофеен Flip Анна Цфасман ушла из компании

Исследование
5 августа 2020

Как изменился общепит под влиянием коронавируса

Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку

В тестовом режиме проект продлится до 15 января

Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку

«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками

Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»

«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками

Московские кафе научат принимать посетителей с ментальными особенностями

Сотрудники заведений пройдут специальные тренинги

Московские кафе научат принимать посетителей с ментальными особенностями

«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга

В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей

«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга

Yellow Treehouse Restaurant. Гнёзда для людей В то время как по всему миру строят башни из стекла и бетона, дизайнеры уже облюбовали деревья. Например проект Yellow Treehouse в Новой Зеландии.

Yellow Treehouse Restaurant. Гнёзда для людей

KRISHA MIRA Наверное самое закрытое и загадочно место Москвы, открывшееся в 2006 году. Популярность Крыши Мира объяснима именно ее недоступностью и актуальной музыкой. Главным отличием клуба является отсутствие face контроля, огромное количество слухов и небылиц и бескомпромиссный MNML. Актуальность клуба подорвали околотусовочные персонажи г.Москвы, любители пафоса и шелковых платьев. Но все...

KRISHA MIRA

Львiв Замечательный город – Львов. Тот,который стоит посетить каждой творческой личности. Атмосфера города впечатляет.А улочки….просто рай! Такие маленькие,вымощеные гладкими камешками. Приветливые люди на улицах, молодожёны на Итальянской площади, и влюблённые парочки пенсионеров,разгуливающих по чентру города.

Львiв

Современный китайский туалет-ресторан (Toilet Restauran В китайском городе Хангжу (провинция Жейянг) 1 июня открылся недорогой ресторан под названием The Modern Toilet Restaurant, интерьер которого оформлен на … «туалетную» тему.

Современный китайский туалет-ресторан (Toilet Restauran

Копенгагенский потайной лофт, ставший легендой Потайной лофт, известный как Clandestine Loft, находился в неиспользуемой дренажной галерее внутри подземки Копенгагена недалеко от Central Station.

Копенгагенский потайной лофт, ставший легендой

Ресторан-"Госпиталь" В столице Латвии, городе Риге был открыт первый, абсолютно во всем стилизованный, ресторан «Госпиталь».Владелец заведения – 45-летний Марис Ревалдс, глава Латвийской ассоциация работодателей в сфере здравоохранения, директор и совладелец «Veselības Centrs 4″, Центра профздоровья, Центра эстетической дерматологии и клиники пластической хирургии.

Ресторан-"Госпиталь"

Рестобар суп вино В этом рестобаре суп возведен в гастрономический культ. Его предлагают к аперитиву, приносят в качестве основного блюда и на десерт вместе с шоколадными трюфелями.

Рестобар суп вино

Studio 54 26 апреля 1977 года в Нью-Йорке открылся клуб, который вскоре станет домом не только всех богатых и известных модников Запада, но и Меккой диско-культуры, пышным кокаиновым царством культурного авангарда 70-х. Здесь будут не только танцевать, трахаться и принимать наркотики. Здесь будет происходить мировое общественное движение, несомненно и навсегда изменившее облик культуры...

Studio 54

Сауна в облаках или атипичные скандинавы В это сложно поверить, но этой зимой в Илласе (Скандинавия) будет запущен первый подъемник-сауна.

Сауна в облаках или атипичные скандинавы

Замок Графа Дракулы, Румыния Трансильвания ассоциируется с образом самого знаменитого в мире вампира — графа Дракулы. В этой части Румынии действительно находится замок, в котором родился Влад Дракула — средневековый принц, печально известный своей исключительной жестокостью.

Замок Графа Дракулы, Румыния

Sko Uno — чудо-магазин обуви в Стокгольме Если нелёгкая занесла вас в Швецию, и вы любите редкую, винтажную или просто интересную обувь, вам крупно повезло: в Стокгольме вас ждёт такой магазин, какого в России вы никогда не увидите. Только учтите главное: вам очень захочется оставить в нём все свои деньги.

Sko Uno — чудо-магазин обуви в Стокгольме

Pre Lachaise Если вы когда-нибудь будете в Париже – не поленитесь зайти на Восточное кладбище, или в русском переводе «кладбище папы Лашеза».

Pre Lachaise

Bubble Gum Alleys Обычная жвачка торопится стать инструментом коллективного уличного арта.

Bubble Gum Alleys

Германия. Кёльн. Красная площадь Красная площадь, или как её знает местное население – Roter Platz, самое нетипичное русское заведение заграницей, в котором мне доводилось бывать. Скорее арт-кафе, чем ресторан, никаких тебе matreshka-balalaika-ainene, но, правда без борща и пельменей здесь не обошлось. И конечно же, дедушка Ленин, лукаво глядящий на вас с плакатов, пока вы попиваете коктейль Krasnaja Korova (Wodka...

Германия. Кёльн. Красная площадь

Киев. Столица-курорт Киев расположен достаточно далеко от моря, однако, приехав туда в жаркий летний день, ты не можешь отделаться от впечатления, что эта столица – курорт.

Киев. Столица-курорт

По лондонским паркам за «Слюнями» Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...

По лондонским паркам за «Слюнями»

5 Мест, без которых Берлин – не Берлин Как не потратить время зря, как найти потайные крутые места и как не обломаться с вечеринками – эти проблемы знакомы всем нам, как только мы оказываемся в другом городе. Те, кто хочет узнать Берлин, не только из окон туристического автобуса – читайте дальше!

5 Мест, без которых Берлин – не Берлин

Особенное и уникальное В городе, где много клубов и других развлекательных заведений, есть особенное, уникальное место, которое называется Техно-Арт–Центр. Находится ТАЦ в самом крупном российском центре современного искусства “Пушкинская 10”, являясь одним из его подразделений.

Особенное и уникальное

Параллельный мир в Пирогово Унесенные призраками Музей народной архитектуры и быта представляет собой архитектурно – ландшафтный комплекс под открытым небом всех историко-этнографических районов Украины.

Параллельный мир в Пирогово Унесенные призраками

Бедные, но совсем не гордые Не так давно Узбекистан был частью одной большой страны советов. Как и любая союзная республика имел положенный набор опознавательной атрибутики. Свои законы иконографии, свои шифры. Обычно братский народ олицетворяла раскосая девочка в пестром халате и со множеством косичек, как будто приклеенных к тюбетейке. В руке неизменно цветок хлопка и сидит она на коленях у Отца народа.

Бедные, но совсем не гордые

История блошиного рынка Парижа «Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами»

История блошиного рынка Парижа

Bed Supperclub, Bangkok Если вы думаете, что Таиланд – это только море, тайская кухня и сексуальная свобода, спешу вас обрадовать. Там много мест на любой, даже самый взыскательный, вкус. Расскажу о заведении, в которое стоит заглянуть в Бангкоке. Возможно вас, как и меня, ожидает приятный сюрприз.

Bed Supperclub, Bangkok

ДУМСКАЯ (СПб) – улица большой свободы Вопреки разуму и воле вышестоящих органов, невзирая на дороговизну земли в центре Петербурха, не обращая внимания на соседство со Сбербанком, Гостиным Двором, Детской Филармонией, вот уже 4 года маленькая, одностороння, практически тупиковая, Думская улица являет собой настоящий российский Риппербан (или примыкающую к Риппербану Улицу Большой Свободы, ту самую на которой Битлз дали...

ДУМСКАЯ (СПб) – улица большой свободы

Камни-гонщики В Национальном парке Долина Смерти можно встретить эти интересные скалы, которые, судя по следам, перемещаются.

Камни-гонщики

Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ у посетителей Центра Современного Искусства «Винзавод» появилась возможность отдохнуть после посещения многочисленных выставок и обменяться впечатлениями за чашечкой кофе.

Первое кафе на ВИНЗАВОДЕ

Helsinki 10 Магазин Helsinki 10 – это то место, которое непременно стоит посетить (наряду с легендарным блошинным рынком на набережной), если тебя занесло в Хельсинки.

Helsinki 10

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение) Собственно, про то, где находится квартира Раскольникова (предполагаемая, разумеется, прототип, но довольно точный, с этим у Федора Михайловича всегда все было очень выверено), можно прочитать в любом путеводителе по местам боевой славы этого неоднозначного персонажа.

ЧЕЛОВЕК С ТОПОРОМ (занимательное краеведение)