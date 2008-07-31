Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку
В тестовом режиме проект продлится до 15 января
Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку В тестовом режиме проект продлится до 15 января
«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками
Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»
«Яндекс» начнет отмечать лучшие заведения города наклейками Сейчас посмотреть места с высокими оценками можно в поиске или на картах «Яндекса»
Московские кафе научат принимать посетителей с ментальными особенностями
Сотрудники заведений пройдут специальные тренинги
Московские кафе научат принимать посетителей с ментальными особенностями Сотрудники заведений пройдут специальные тренинги
«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга
В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей
«Кофе Хауз» откажется от официантов в ходе ребрендинга В результате смены формата средний чек снизится до 230–250 рублей
Yellow Treehouse Restaurant. Гнёзда для людей В то время как по всему миру строят башни из стекла и бетона, дизайнеры уже облюбовали деревья. Например проект Yellow Treehouse в Новой Зеландии.
Yellow Treehouse Restaurant. Гнёзда для людей В то время как по всему миру строят башни из стекла и бетона, дизайнеры уже облюбовали деревья. Например проект Yellow Treehouse в Новой Зеландии.
KRISHA MIRA Наверное самое закрытое и загадочно место Москвы, открывшееся в 2006 году. Популярность Крыши Мира объяснима именно ее недоступностью и актуальной музыкой. Главным отличием клуба является отсутствие face контроля, огромное количество слухов и небылиц и бескомпромиссный MNML. Актуальность клуба подорвали околотусовочные персонажи г.Москвы, любители пафоса и шелковых платьев. Но все...
KRISHA MIRA Наверное самое закрытое и загадочно место Москвы, открывшееся в 2006 году. Популярность Крыши Мира объяснима именно ее недоступностью и актуальной музыкой. Главным отличием клуба является отсутствие face контроля, огромное количество слухов и небылиц и бескомпромиссный MNML. Актуальность клуба подорвали околотусовочные персонажи г.Москвы, любители пафоса и шелковых платьев. Но все...
Львiв Замечательный город – Львов. Тот,который стоит посетить каждой творческой личности. Атмосфера города впечатляет.А улочки….просто рай! Такие маленькие,вымощеные гладкими камешками. Приветливые люди на улицах, молодожёны на Итальянской площади, и влюблённые парочки пенсионеров,разгуливающих по чентру города.
Львiв Замечательный город – Львов. Тот,который стоит посетить каждой творческой личности. Атмосфера города впечатляет.А улочки….просто рай! Такие маленькие,вымощеные гладкими камешками. Приветливые люди на улицах, молодожёны на Итальянской площади, и влюблённые парочки пенсионеров,разгуливающих по чентру города.
Современный китайский туалет-ресторан (Toilet Restauran В китайском городе Хангжу (провинция Жейянг) 1 июня открылся недорогой ресторан под названием The Modern Toilet Restaurant, интерьер которого оформлен на … «туалетную» тему.
Современный китайский туалет-ресторан (Toilet Restauran В китайском городе Хангжу (провинция Жейянг) 1 июня открылся недорогой ресторан под названием The Modern Toilet Restaurant, интерьер которого оформлен на … «туалетную» тему.
Копенгагенский потайной лофт, ставший легендой Потайной лофт, известный как Clandestine Loft, находился в неиспользуемой дренажной галерее внутри подземки Копенгагена недалеко от Central Station.
Копенгагенский потайной лофт, ставший легендой Потайной лофт, известный как Clandestine Loft, находился в неиспользуемой дренажной галерее внутри подземки Копенгагена недалеко от Central Station.
Ресторан-"Госпиталь" В столице Латвии, городе Риге был открыт первый, абсолютно во всем стилизованный, ресторан «Госпиталь».Владелец заведения – 45-летний Марис Ревалдс, глава Латвийской ассоциация работодателей в сфере здравоохранения, директор и совладелец «Veselības Centrs 4″, Центра профздоровья, Центра эстетической дерматологии и клиники пластической хирургии.
Ресторан-"Госпиталь" В столице Латвии, городе Риге был открыт первый, абсолютно во всем стилизованный, ресторан «Госпиталь».Владелец заведения – 45-летний Марис Ревалдс, глава Латвийской ассоциация работодателей в сфере здравоохранения, директор и совладелец «Veselības Centrs 4″, Центра профздоровья, Центра эстетической дерматологии и клиники пластической хирургии.
Рестобар суп вино В этом рестобаре суп возведен в гастрономический культ. Его предлагают к аперитиву, приносят в качестве основного блюда и на десерт вместе с шоколадными трюфелями.
Рестобар суп вино В этом рестобаре суп возведен в гастрономический культ. Его предлагают к аперитиву, приносят в качестве основного блюда и на десерт вместе с шоколадными трюфелями.
Studio 54 26 апреля 1977 года в Нью-Йорке открылся клуб, который вскоре станет домом не только всех богатых и известных модников Запада, но и Меккой диско-культуры, пышным кокаиновым царством культурного авангарда 70-х. Здесь будут не только танцевать, трахаться и принимать наркотики. Здесь будет происходить мировое общественное движение, несомненно и навсегда изменившее облик культуры...
Studio 54 26 апреля 1977 года в Нью-Йорке открылся клуб, который вскоре станет домом не только всех богатых и известных модников Запада, но и Меккой диско-культуры, пышным кокаиновым царством культурного авангарда 70-х. Здесь будут не только танцевать, трахаться и принимать наркотики. Здесь будет происходить мировое общественное движение, несомненно и навсегда изменившее облик культуры...
Сауна в облаках или атипичные скандинавы В это сложно поверить, но этой зимой в Илласе (Скандинавия) будет запущен первый подъемник-сауна.
Сауна в облаках или атипичные скандинавы В это сложно поверить, но этой зимой в Илласе (Скандинавия) будет запущен первый подъемник-сауна.
Замок Графа Дракулы, Румыния Трансильвания ассоциируется с образом самого знаменитого в мире вампира — графа Дракулы. В этой части Румынии действительно находится замок, в котором родился Влад Дракула — средневековый принц, печально известный своей исключительной жестокостью.
Замок Графа Дракулы, Румыния Трансильвания ассоциируется с образом самого знаменитого в мире вампира — графа Дракулы. В этой части Румынии действительно находится замок, в котором родился Влад Дракула — средневековый принц, печально известный своей исключительной жестокостью.
Sko Uno — чудо-магазин обуви в Стокгольме Если нелёгкая занесла вас в Швецию, и вы любите редкую, винтажную или просто интересную обувь, вам крупно повезло: в Стокгольме вас ждёт такой магазин, какого в России вы никогда не увидите. Только учтите главное: вам очень захочется оставить в нём все свои деньги.
Sko Uno — чудо-магазин обуви в Стокгольме Если нелёгкая занесла вас в Швецию, и вы любите редкую, винтажную или просто интересную обувь, вам крупно повезло: в Стокгольме вас ждёт такой магазин, какого в России вы никогда не увидите. Только учтите главное: вам очень захочется оставить в нём все свои деньги.
Pre Lachaise Если вы когда-нибудь будете в Париже – не поленитесь зайти на Восточное кладбище, или в русском переводе «кладбище папы Лашеза».
Pre Lachaise Если вы когда-нибудь будете в Париже – не поленитесь зайти на Восточное кладбище, или в русском переводе «кладбище папы Лашеза».
Bubble Gum Alleys Обычная жвачка торопится стать инструментом коллективного уличного арта.
Bubble Gum Alleys Обычная жвачка торопится стать инструментом коллективного уличного арта.
Германия. Кёльн. Красная площадь Красная площадь, или как её знает местное население – Roter Platz, самое нетипичное русское заведение заграницей, в котором мне доводилось бывать. Скорее арт-кафе, чем ресторан, никаких тебе matreshka-balalaika-ainene, но, правда без борща и пельменей здесь не обошлось. И конечно же, дедушка Ленин, лукаво глядящий на вас с плакатов, пока вы попиваете коктейль Krasnaja Korova (Wodka...
Германия. Кёльн. Красная площадь Красная площадь, или как её знает местное население – Roter Platz, самое нетипичное русское заведение заграницей, в котором мне доводилось бывать. Скорее арт-кафе, чем ресторан, никаких тебе matreshka-balalaika-ainene, но, правда без борща и пельменей здесь не обошлось. И конечно же, дедушка Ленин, лукаво глядящий на вас с плакатов, пока вы попиваете коктейль Krasnaja Korova (Wodka...
Киев. Столица-курорт Киев расположен достаточно далеко от моря, однако, приехав туда в жаркий летний день, ты не можешь отделаться от впечатления, что эта столица – курорт.
Киев. Столица-курорт Киев расположен достаточно далеко от моря, однако, приехав туда в жаркий летний день, ты не можешь отделаться от впечатления, что эта столица – курорт.
По лондонским паркам за «Слюнями» Режиссер Микеланджело Антониони снял фильм по рассказу Хулио Кортасара «Слюни дьявола». История, коротко — симпатичный и модный лондонский фотограф приходит к выводу, что он накануне в парке случайно сфотографировал убийство. В паре эпизодов появляются легендарная фото-модель Verushka и молоденькая Джейн Биркин. Магию произведения не описать словами. Вот фрагмент со странным концертом...