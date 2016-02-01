Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar
За напитки в баре отвечает Михаил Слипченко, который ранее работал барменом в Prado-cafe и «Барвиха Luxury Village»
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
На Земляном Валу открылось кафе «Зелёная собака»
Кухню здесь характеризуют как фьюжен — сочетание европейской, русской и азиатской кухни