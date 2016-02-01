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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar

За напитки в баре отвечает Михаил Слипченко, который ранее работал барменом в Prado-cafe и «Барвиха Luxury Village»

Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar

Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole

Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole
The Village рассказывает об интересных открытиях недели

На Земляном Валу открылось кафе «Зелёная собака»

Кухню здесь характеризуют как фьюжен — сочетание европейской, русской и азиатской кухни

На Земляном Валу открылось кафе «Зелёная собака»