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Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar

За напитки в баре отвечает Михаил Слипченко, который ранее работал барменом в Prado-cafe и «Барвиха Luxury Village»

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Новое место

Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar За напитки в баре отвечает Михаил Слипченко, который ранее работал барменом в Prado-cafe и «Барвиха Luxury Village»

Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole
Открытия недели
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + ParoleThe Village рассказывает об интересных открытиях недели
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Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole
Открытия недели

Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели

Новое место

На Земляном Валу открылось кафе «Зелёная собака»

Кухню здесь характеризуют как фьюжен — сочетание европейской, русской и азиатской кухни

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Новое место

На Земляном Валу открылось кафе «Зелёная собака» Кухню здесь характеризуют как фьюжен — сочетание европейской, русской и азиатской кухни