Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку
«Архнадзор» просит преподавателей и студентов не допустить повторения 2016 года
Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку «Архнадзор» просит преподавателей и студентов не допустить повторения 2016 года
Путин пообещал «оставить в покое» земли Тимирязевки
Такое обещание президент дал во время прямой линии
Путин пообещал «оставить в покое» земли Тимирязевки Такое обещание президент дал во время прямой линии
Почему отбирают земли у Тимирязевской академии The Village разобрался в земельном конфликте главного аграрного вуза страны