17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку

«Архнадзор» просит преподавателей и студентов не допустить повторения 2016 года

Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку
«Архнадзор» просит преподавателей и студентов не допустить повторения 2016 года

Путин пообещал «оставить в покое» земли Тимирязевки

Такое обещание президент дал во время прямой линии

Путин пообещал «оставить в покое» земли Тимирязевки
Такое обещание президент дал во время прямой линии

Почему отбирают земли у Тимирязевской академии
Почему отбирают земли у Тимирязевской академии The Village разобрался в земельном конфликте главного аграрного вуза страны
Почему отбирают земли у Тимирязевской академии

Почему отбирают земли у Тимирязевской академии
The Village разобрался в земельном конфликте главного аграрного вуза страны