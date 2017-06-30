Активисты МГУ обратились к Дворковичу из-за незаконной установки фан-зоны ЧМ
Оргкомитет обвинили в сокрытии информации о площадке от FIFA
Сенаторы возмутились слишком дорогими билетами в Большой театр
Мать Собчак пожаловалась, что билет на оперу стоит 800 долларов
Абоненты пожаловались на баннеры «Мегафона» поверх сайтов
Ранее компания тестировала рекламу только на Северо-Западе, но теперь она появилась и в Москве
Алексей Учитель пожаловался в ФСБ на лидера «Христианского государства»
Об этом информагентству RNS сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин
Онлайн-кинотеатры пожаловались на новый закон об обязательном приобретении прокатных удостоверений
По мнению представителей отрасли, он только поддержит пиратство и нанесет непоправимый ущерб онлайн-кинотеатрам
Федеральная палата адвокатов пожаловалась на неисполнение новых требований УПК в СИЗО
В апреле в силу вступили новые правила допуска нанятого самим обвиняемым или его семьей адвоката к подзащитному