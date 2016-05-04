Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)
Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
Минкультуры разработало правила содержания животных в зоопарках, цирках и дельфинариях
Документ запрещает контактировать с животными и насмехаться над ними
СК проверяет информацию о пострадавших на Московском ипподроме лошадях
Инцидент произошел во время игры кок-бору
В Госдуму внесут законопроект о досудебной блокировке живодерских роликов
По словам депутатов, в России действует подпольная сеть производства такого контента
Дмитрий Рогозин — об антироссийской критике издевательств над таксой
Вице-премьер назвал «пятой колонной» тех, кто выступил против эксперимента по утоплению собаки
Блокировать группы в соцсетях с контентом об убийстве животных
Соответствующий проект депутаты рассмотрят совместно с Роскомнадзором
В России запретят контактные зоопарки
«Не думали, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей», — сказали в Госдуме
В России назначили первый реальный срок за издевательства над животными
Хабаровским живодеркам дали три и четыре года колонии
Госдума ужесточит наказание за жестокое обращение с животными
Срок лишения свободы увеличат до шести лет
Полиция возбудила дело о массовой гибели животных в приюте
Дело завели по статье «Жестокое обращение с животными»