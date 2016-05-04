Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)
Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено) Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
Минкультуры разработало правила содержания животных в зоопарках, цирках и дельфинариях
Документ запрещает контактировать с животными и насмехаться над ними
Минкультуры разработало правила содержания животных в зоопарках, цирках и дельфинариях Документ запрещает контактировать с животными и насмехаться над ними
СК проверяет информацию о пострадавших на Московском ипподроме лошадях
Инцидент произошел во время игры кок-бору
СК проверяет информацию о пострадавших на Московском ипподроме лошадях Инцидент произошел во время игры кок-бору
В Госдуму внесут законопроект о досудебной блокировке живодерских роликов
По словам депутатов, в России действует подпольная сеть производства такого контента
В Госдуму внесут законопроект о досудебной блокировке живодерских роликов По словам депутатов, в России действует подпольная сеть производства такого контента
Дмитрий Рогозин — об антироссийской критике издевательств над таксой
Вице-премьер назвал «пятой колонной» тех, кто выступил против эксперимента по утоплению собаки
Дмитрий Рогозин — об антироссийской критике издевательств над таксой Вице-премьер назвал «пятой колонной» тех, кто выступил против эксперимента по утоплению собаки
Блокировать группы в соцсетях с контентом об убийстве животных
Соответствующий проект депутаты рассмотрят совместно с Роскомнадзором
Блокировать группы в соцсетях с контентом об убийстве животных Соответствующий проект депутаты рассмотрят совместно с Роскомнадзором
В России запретят контактные зоопарки
«Не думали, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей», — сказали в Госдуме
В России запретят контактные зоопарки «Не думали, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей», — сказали в Госдуме
В России назначили первый реальный срок за издевательства над животными
Хабаровским живодеркам дали три и четыре года колонии
В России назначили первый реальный срок за издевательства над животными Хабаровским живодеркам дали три и четыре года колонии
Госдума ужесточит наказание за жестокое обращение с животными
Срок лишения свободы увеличат до шести лет