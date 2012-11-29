Новости
С двух домов на Петроградской стороне сняли исторические двери. Их нашли в Жилкомсервисе
Петербургское отделение ВООПИиК займется возвращением дверей на прежнее место
Новости
С двух домов на Петроградской стороне сняли исторические двери. Их нашли в Жилкомсервисе Петербургское отделение ВООПИиК займется возвращением дверей на прежнее место
Есть вопрос
Есть вопрос: «Как легально получить ключи от крыши?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются петербуржцы.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Как легально получить ключи от крыши?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются петербуржцы.
Ситуация
Жилкоминспекцию Петербурга заставили принимать жалобы от «РосЖКХ»
После медиаскандала вокруг начальника Жилищно-коммунальной инспекции и многочисленных обращений в прокуратуру чиновники начнут принимать жалобы, приходящие через сервис Навального «РосЖКХ».
Ситуация