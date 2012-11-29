вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

С двух домов на Петроградской стороне сняли исторические двери. Их нашли в Жилкомсервисе

Петербургское отделение ВООПИиК займется возвращением дверей на прежнее место

0
Новости

С двух домов на Петроградской стороне сняли исторические двери. Их нашли в Жилкомсервисе Петербургское отделение ВООПИиК займется возвращением дверей на прежнее место

Есть вопрос: «Как легально получить ключи от крыши?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Как легально получить ключи от крыши?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются петербуржцы.
5
Есть вопрос: «Как легально получить ключи от крыши?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Как легально получить ключи от крыши?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются петербуржцы.

Ситуация

Жилкоминспекцию Петербурга заставили принимать жалобы от «РосЖКХ»

После медиаскандала вокруг начальника Жилищно-коммунальной инспекции и многочисленных обращений в прокуратуру чиновники начнут принимать жалобы, приходящие через сервис Навального «РосЖКХ».

1
Ситуация

Жилкоминспекцию Петербурга заставили принимать жалобы от «РосЖКХ» После медиаскандала вокруг начальника Жилищно-коммунальной инспекции и многочисленных обращений в прокуратуру чиновники начнут принимать жалобы, приходящие через сервис Навального «РосЖКХ».