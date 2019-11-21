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Новое в старинном районе Лефортово
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Новое в старинном районе Лефортово Квартал «Символ» с концепцией «города в городе» и парком с висячими садами
Новое в старинном районе Лефортово
Промо

Новое в старинном районе Лефортово
Квартал «Символ» с концепцией «города в городе» и парком с висячими садами

Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном
Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном Его строят на месте лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых
Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном

Бадаевский beta: Исторический завод на Пресне сносят ради ЖК с открытым бассейном
Его строят на месте лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых